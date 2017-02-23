Kanada’da Liberal Parti Milletvekili İkra Halid tarafından “İslamofobi” ve sistemik ırkçılığı kınayan” bir yasa tasarısı Kanada Parlamentosuna sunuldu.

Yeni Parti de bu tasarıya destek verdiğini açıkladı.

Her yerde olduğu gibi burada da muhafazakar parti tasarıya karşı çıkıyor. Ama Kanada bu konuda kararlı görünüyor.

Özellikle Trump’ın ırkçı açıklamalarından sonra “kapımız mültecilere açık” diyen Justin Trudeau gibi bir başbakanları var.

Kundaklanan camiye bizzat gidip Müslüman vatandaşların ellerini tutan, onlara destek olan, ırkçılık karşıtı bir adamdır.

Hal böyle olunca Kanada’da bu yasanın hazırlanması da çok doğal geliyor insana.

Ama dünyanın başka başka yerlerinde ırkçılık sürüyor.

Bu konuda şöhreti kötü olan Sırplardan kokular gelmeye başladı.

Bir yıldır Bosna’da huzursuzluk yarattıkları yetmezmiş gibi, geçtiğimiz gün Brezilyalı futbolcu Everton Luis’e karşı, sahada ırkçı tezahüratta bulundular. Brezilyalı futbolcuyu ağlattılar sonunda.

Bu durumu savunan hatta tezahüratı başlattığı söylenen kişi ise rakip takımda başkan yardımcısı bir kadındır.

Bu kadının yetiştireceği çocukları düşünün; farklı biri mi olurlar sizce? Bu çağda insanların hâlâ renklerine, mezhep veya dinlerine göre aşağılanması inanılmaz bir durum.

O kadar kötü ki, dünyayı karıştıran ve daha kötüye götüren bir ruh hali.

Bana göre Irkçılık bir hastalıktır.

Tedavisi yoktur.

Bu hastalığa yakalanan iflah olmaz.

Irkçı insanların kendisi gibi olmayanlara tahammülü yoktur.

Geçmişte ve günümüzdeki örneklere bakarsak nasıl hasta olduklarını görürüz. Takıntı halinde düşmanlık gösterirler. Bu çağda bu hastalık… Yine hortladı maalesef…

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