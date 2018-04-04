Taekwondo Dünya ve Avrupa Şampiyonu İrem Yaman ile röportaj gerçekleştirdik.

Türk Taekwondo tarihine adını yazdıran elde ettiği şampiyonluklarla birlikte her olimpiyatta bayrağımızı dalgalandıran, göğsümüzü kabartan, kazandığı başarılarla hem kendisinin hem de ülkemizin ismini her yerde duyuran Milli Taekwondocu İrem Yaman’dan bahsediyoruz.

“Erkeklerin anıldığı bir dünyada kadın olarak başarılı olmak beni mutlu ediyor”

23 yaşında olmasına rağmen spor hayatında 19 madalya kazanmış ve birçok başarıya imza atmış. Bu başarıları kazanırken kendisini hiç yalnız bırakmayan ve hocalığını da yapan babasını da (Hasan Yaman) unutmuyor. Milli Taekwondocu İrem Yaman ile Taekwondo ve kişisel yaşamı hakkında keyifli bir söyleşi yaptık.

Kendini ve Taekwondoya nasıl başladığını anlatır mısın?

İrem Yaman:

1995 yılında Ankara’da doğdum. 8 yaşında taekwondoya babamla birlikte başladım. Aslında bu spora başlamadan önce ilk anneme söylemiştim. O da bu durumu babama söyledi. O dönemde babam taekwondo hakemiydi. Teklifimden sonra bana antrenman yaptırmaya başladı. O günden bu güne kadar hala babamla çalışmaya devam ediyoruz.

İlk kez 2014 yılında Ümitler Avrupa Şampiyonasına katıldım ve birincilik elde ettim. 2015 Dünya Büyükler Şampiyonasına katıldım ve yine birinci oldum. Daha sonra Grand Slam dediğimiz maçlara katılmaya başladım. 2016 olimpiyat kotasını kaçırdım. Şimdi ise 2020 olimpiyat kotasına yarım yarım girmiş durumdayım.

İki ay önce Grand Slam dediğimiz büyük bir maçtan çıktım. Bu turnuvanın önemi hem ilk kez yapılması hem de Dünyadaki en iyi 12 sporcunun katılması ve olimpik siklette yapılmasıdır. Biz 8 bayan sporcu olarak katıldık tek şampiyon ben çıktım. Ülkem ve benim için çok gurur verici bir durum. Bu turnuvaya 57 kiloda olimpik siklette katılmıştım. Her siklet olimpik değil taekwondo da, çünkü 4 olimpik siklet bayanlarda, 4 olimpik siklette erkeklerde var.

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında 62 kiloda yarışıyorum.

Bugün itibariyle Dünya olimpiyat sıralamam çok iyi durumda!!!

Allah’ta nasip ederse olimpiyata gitmeyi çok istiyorum. Şimdi önümde Mayıs 10-13 arasında Rusya Kazan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda 2’nci kez birinci olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum ve ünvanımı devam ettirmek istiyorum. Grand Pri dediğimiz olimpiyatlar için yüksek puanlı maçlar var. Bu maçları da kazanıp yılın sporcusu olmak istiyorum. Kendime hedef olarak 2019 Avrupa Şampiyonası ve 2020 olimpiyatlarına gitmeyi koydum. Kısacası önüme hangi maç gelirse gelsin hem şampiyonluklarımı hem de başarılarıma devam etmek istiyorum. Bu hedeflere ulaşmak için şimdiden çalışmaya başladım.

Taekwondo Türkiye’de erkek sporu olarak biliniyor. Düşüncelerini alabilirmiyiz?

İrem Yaman:

Erkek egemenliği olan bir spor dalı yapıyorum. Spordaki zorlukları erkek, bayan olarak ayırmıyorum. Sporcunun zorlandığı alanlar vardır diye ayırıyorum. Hiçbir zaman bu sporu genellikle erkekler yapıyor diye bırakmayı düşünmedim aksine daha çok sahiplendim. Erkeklerin anıldığı bir dünyada kadın olarak başarılı olmak beni mutlu ediyor.

Hangi aşamadan sonra şampiyonluklar elde ederim dedin?

İrem Yaman:

2014 Avrupa Şampiyonası benim için bir dönüm noktası oldu. Önceki dönemlerde tüm Türkiye şampiyonalarının final maçlarında hep yeniliyordum. 2’nci veya 3’ncü oluyordum. Türkiye şampiyonu olmadan Avrupa ve Dünya şampiyonu oldum. Hala Türkiye şampiyonluğum yok. Umutsuzluğa kapıldığım dönemler oldu fakat hiçbir zaman pes etmeden devam ettim. 2014 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olmadan Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçtim.

Şampiyonluklar geldikten sonra hedefler daha da büyüdü mü?

İrem Yaman:

Kariyerimde tüm şampiyonlukları elde ettim. Fakat tüm şampiyonluklara açım. Son bir madalyam kaldı oda olimpiyat madalyası. Çünkü insanoğlu her zaman kendine yeni hedefler koymalı. Neden şampiyonluklarım 2’inci kez olmasın. Üst üste ikinci kez Dünya şampiyonu olan bayan sporcu yok. Ben bunu gerçekleştirip tekrardan tarihe geçmek istiyorum.

2017 Dünya Şampiyonası’nda tekrar gerçekleştirmek istedim. Fakat üzerimdeki heyecan ve stres bunu engelledi. 2015’de elde ettiğim şampiyonluğu 2017’de tekrar yaşayamadım. 2017 Dünya Şampiyonluğu nasip olmadı ama önümüzdeki 2019 Dünya Şampiyonluğu için çok çalışıyorum. Yaptığım başarıların hepsini iki kat artırmak istiyorum.

Ülkemizde savunma sporlarının geride kaldığını düşünüyor musun?

İrem Yaman:

Ülkemizde futbol 1’inci sırada. Futbol ve futbolcunun eşinin yaptığı her şey herkes tarafından takip ediliyor. Basında büyük manşetlerle yer alıyor. Ne yazık ki amatör sporlar gazetelerde küçük alanlarda yer alıyor. Televizyonlarda alt yazı olarak geçiyor. Basında çok yer bulmadığı içinde popüler olmuyor. Yaptığımız çalışmalar, başarılar, emekler göz önünde olmuyor. Ben amatör branşta profesyonel bir iş yapıyorum. Bu durum spor politikamızda yer almıyor. Gün geçtikçe popülarite artmaya başladı.

Avrupa’da insanlar amatör sporlara nasıl bakıyor?

İrem Yaman:

Avrupa’daki arkadaşlarımla konuştuğumda oralarda da çok gelişmişlik yok bunu görüyoruz. Yaptığımız spor orada profesyonel alanda yapılıyor ama bizim üzerimizde değiller.

Profesyonel olduktan sonra sosyal hayatında değişiklikler oldu mu?

İrem Yaman:

Ben Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nden mezun oldum. Selçuk Üniversitesi’nde de yüksek lisans yapıyorum. Yüksek lisansımı yaptıktan sonra akademik kariyer yapmayı düşünüyorum. Çünkü spordan edindiğim tecrübeleri yeni nesillere bilimsel olarak aktarmak istiyorum.

Çok fazla antrenman yaptığım için sosyal anlamda zaman bulamıyorum. Bu duruma hayıflanmıyorum. Çünkü hayatım bir düzen içinde geçiyor. Sabah 7′ de kalkıyorum antrenmanımı yapıyorum, öğlen yemeğimi yiyorum, akşam tekrar antrenmanımı yapıyorum sonra yemek ye derken günüm bitiyor. Bu çalışmalarımızın meyvesini şampiyon olunca alıyorum. Şampiyon olduktan sonra her şeye değer diyorsun.

Kariyerin boyunca bugüne kadar kaç müsabakaya katıldın?

Yaman: Birçok şampiyonluğa katıldım, birden fazla açık turnuvalarda yer aldım. Hedefim turnuvalarda ödül almak değil, şampiyon olup dönmek. Benim için ikincilik antrenman maçı gibi.

Maçtan önce rakiplerin seni gördüklerinde çekiniyorlar mı?

Yaman: Dünyada Türkler çok farlı bir yerde. Bizim dünyada bir ismimiz var. Genellikle ben her şampiyonada şampiyon oluyorum. Herkesin hedefi şampiyonu yenmektir. Bu nedenle herkes beni yenmek için daha çok motive oluyor. Bu güzel bir olay çünkü rakiplerin tarafından önemseniyorsun.

Müsabakalarda unutamadığın bir anın var mı?

Yaman: Son katıldığım Grand-Slam turnuvasında 1 puanla kaybettiğim maçımı unutamıyorum. Çünkü şampiyonlar her zaman hatırlanıyor, ikinciler ise unutuluyor. Unutulmamak için maçı almak zorundasın. Son maçımda 8 saniye kala 3 puan geriye düştüm. Maçı çevirmek için altın vuruşa götürmek zorundaydım ve götürdüm. Altın vuruşta maçı aldım ve Dünya şampiyonu oldum. O anı unutamıyorum.

Maç içinde rakiplerinin zayıf yönlerini anlayabiliyor musun?

Yaman: Rakiplerimle karşılaşmadan önce zaten açık turnuvalar olsun başka turnuvalar olsun birden fazla kez karşılaşıyorsun. O yüzden birbirimizin açıklarını anlayabiliyoruz. Bir önceki maçtan sonra diğer maça daha temkinli çıkıyorsun. Herkes ketum dövüşüyor.

2020 Tokyo olimpiyatları için ne düşünüyorsun ?

İrem Yaman:

Uzakdoğu sporcular az karşılaştığımız için Avrupalı sporcuları zorluyor. Onları kendi evlerinde yenmek daha gurur verici bir durum olur. Çünkü daha önce Çin de karşılaştığım Çin’li rakipleri yenince o mutluluğun hazzını aldım. Çin’de Grand-Slam turnuvası 4 hafta sürdü. Bu süre içerisinde Çin’de benim fotoğraflarımı afişlerinde kullanmışlardı. Bu muhteşem bir duyguydu. Beni şampiyonluğa iten etkenlerden biriydi.

Şampiyonluklarda etkenler önemli mi?

İrem Yaman:

Bizim müsabakalarda süre çok kısa olduğu için gününde olman, motivasyonun yüksek olması, kendini iyi hissetmen tüm maçı olumlu yönde etkiliyor. Eğer maçtan önce hasta olursan tüm emeklerini de alıp götürebiliyor. Maçlarda şans faktörünün de inananlardan biriyim. Altın vuruşlar, hakem kararına giden maçlar. Eğer şanslıysan maçı alıyorsun, eğer değilsen gidiyor. O yüzden işimi şansa bırakmak istemiyorum.

Federasyon tarafından değer görüyor musunuz?

İrem Yaman:

Federasyonumuz bu konuda çok iyi. Bize sahip çıkıyor. Her türlü ilgiyi ve yardımı gösteriyor.

Küçük taekwondoculara ne söylemek istersin?

İrem Yaman:

Bir şampiyonla çalışmak küçük sporcuların ufkunu açıyor. Ben şampiyon bir salondan çıkmadım fakat şampiyonların olduğu salonlara gidip antrenman yaptım. Bu beni hep motive etti. Çünkü onları gördüm, hayatlarını örnek aldım. En büyük örnek aldığım sporcu Servet Tazegül’dür. Onun yaşam tarzını ve karakterini örnek aldım. Beni salonda gören küçük arkadaşlarım örnek alıyor. Bu durumda beni mutlu ediyor.

Sporu yapmanda babanın( Hasan Yaman) etkisi nedir?

İrem Yaman:

Bu konuda çok şanslıyım. Çünkü babam benim teakwondo hocam. Şampiyonluklar ortak bir iş. Babamın hocam olması daha keyifli. Hem babam olması hem hocam olması ve bu sınırları koruması ayrı bir iş. Salonda hocam evde babam. Bu durumu biz her zaman pozitife çeviriyoruz.

Başarılar geldikten sonra karakterinde değişme oldu mu?

İrem Yaman:

Türkiye’de herkeste olur. Başarının kişiye yakışmış olması gerekiyor. İnsanın geldiği yeri unutması kötü bir durum ama ben geldiğim yeri unutmadım. Kendimi çok iyi biliyorum.

Hırs denince aklına ne geliyor?

İrem Yaman:

Hırs bir kişiyi başarılı da yapar başarısız da. Bu hırsın ortasını bulabilirsen avantaja çevirebilirsin. Ben hırslı birsiyim ama ayarlamasını iyi biliyorum. Bu sporu tüm kız çocuklarının öğrenmesini isterim. Hayatının bir bölümünde Taekwondo yapması kendisine özgüven katacaktır. Hayatı disipline girecektir.

Milli bir sporcu olarak ülkemizde yaşanan cinsel istismarlar hakkında ne demek istersin?

İrem Yaman:

Bu yaşanan olaylar çok acı verici ve çok üzücü. Yasal süreçlerin katı olması gerekiyor. Bu sporu kız çocukları bilsin ki kendini koruyabilsin.