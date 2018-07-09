KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde konser veren İrem Derici, şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu. İrem Derici’yi görmek isteyenler ağaçlara çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Gebze Yaz Konserleri’ kapsamında ünlü şarkıcı İrem Derici, Gebze Cumhuriyet Meydanı’nda konser verdi. İrem Derici şarkılarıyla meydanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Dansları ve sahne performansı ile dikkat çeken İrem Derici’nin şarkılarına alanı dolduranlar hep bir ağızdan eşlik etti. İrem Derici’yi görmek isteyenler ağaçların dallarına çıktı. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan İrem Derici’ye hayranları sevgi gösterisinde bulundu. İrem Derici’nin romantik şarkılarına cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik edilmesiyle alanda muhteşem bir görüntü oluştu.