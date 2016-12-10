İranlı gelin- damat Ters Ev’de poz verdi

ANTALYA’nın turistik bölgesi Kundu’da bulunan Ters Ev, evlenmek için kenti seçen İranlı çiftin fotoğraf çekimine ev sahipliği yaptı.

Ülkesinde kuru temizleme üzerine iş yerleri olan Hasan Bayati, nişanlısı Ainas Dorosti ile Antalya’da evlendi. Resmi nikahları ülkelerinde kıyılan, Antalya’da balayının yanı sıra temsili nikah yapan çift, gelinlik ve damatlık içinde Ters Ev’e geldi. Eşyaları tavana monteli Ters Ev’i görünce şaşkınlığını gizleyemeyen İranlı çift, içerde uyum sorunu yaşadı. Ortama alışmasının ardından genç çift, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Çekimlerin sonunda Ters Ev’le ilgili düşüncelerini paylaşan Bayati,

“Ters Ev’i dışardan gördüğümde çok şaşırdım. İçerisi ise daha şaşırtıcı. Fotoğraflarımıza tersten baktığımda havada asılı gibi duruyorum. Tavanda asılı eşyalara uzanmaya çalıştım. Kendimi içeride çok özgür hissettim”

dedi.

Ainas Dorosti ise eşinin sürprizini çok sevdiğini söyledi. İlk kez ters ev konsepti ile karşılaştığını aktaran Dorosti, “Eşim gelinliği giymemi istedi. Yanımızda fotoğrafçılarla buraya geldik. İlk önce ne yapacağımızı anlamadım. Gelin- damat fotoğraflarımızın burada çekilmesi için plan yapmış. Bizim için çok farklı deneyim oldu” diye konuştu.

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