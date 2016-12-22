İran’ın Ankara Büyükelçisi Tahriyan: Türkiye’de İran’a karşı atmosfer oluşturuluyor

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Tahiriyan, Halep olayına ilişkin olarak Türkiye’de ülkesine karşı “atmosfer” oluşturulduğunu iddia ederek “Bu atmosferin yayılması ve kontrol edilmemesi krizlere neden olabilir” dedi.

Büyükelçi, “Kışkırtıcı ve alçakça bir eylem” dediği Karlov suikastının “radikal düşüncenin yayılmasından kaynaklandığını” öne sürdü.

İranlı Tesnim Haber Ajansı’na konuşan Muhammed İbrahim Tahiriyan, “bazı medya kuruluşları”nı suçlayarak “toplumun psikolojisinin ve kamuoyunun kışkırtıldığına şahit olmaktayız. Bu atmosferin yayılması ve kontrol edilmemesi krizlere neden olabilir” iddiasında bulundu.

Rusya’nın Türkiye’deki Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının “radikal düşüncenin yayılmasından kaynaklandığını” savunan Muhammed İbrahim Tahiriyan, bölge ve dünya ülkelerinin radikal terör olgusuyla samimi, kapsamlı ve ciddi bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini belirtirken de suikast için “kışkırtıcı ve alçakça bir eylem olduğunu ve Türkiye’deki diplomatların güvenliği konusuna ciddi bir darbe vurduğunu” öne sürdü.

Açıklamaları sırasında “kamuoyunun kışkırtıldığına şahit olmaktayız” gibi savları da dile getiren Büyükelçi, “Bu atmosferin kontrol edilmemesi ve gelişmesi krizlere neden olabileceğini ve Rusya’nın Büyükelçisine yapılan suikast gibi kontrol edilemeyecek zararlar ortaya çıkacağını” savundu.

İran’ın Türkiye’deki darbe girişiminde Türk halkına ve hükümetine verdiği desteğine vurgu yapan Muhammed İbrahim Tahiriyan, “Rusya’nın Türkiye’deki Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikasta uğramasının ardından, İran’ın Ankara, İstanbul, Erzurum, İzmir ve Trabzon’daki konsolosluklarının faaliyetlerinin askıya alındığı yönünde bir bildiri yayınladığına dikkat çekilerek “acaba bu durumun süresi uzatılacak mı?” sorusunu da cevapladı.

Büyükelçi, “Çalışma koşullarının detayları ile ilgili olarak ayrıntılar hakkında Büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı sitelerinden bilgilendirme yapılacaktır” karşıtlığını verdi.

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