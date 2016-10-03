İran’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı

Fatih’teki bir eğlence merkezinde bir İranlı turistin bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından İran, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarını güvenli olmayan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

İran’ın Türkiye Büyükelçiliği tarafından İran medyasında gönderilen uyarı metninde, “ Türkiye’ye seyahat eden vatandaşlar güvenli olmayan ve kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmalı” ifadelerine yer verildi.

Uyarı açıklamasında, “ Bazı İranlı turistlerin Türkiye’de bazı üzücü olaylara maruz kaldıkları” hatırlatılarak , “Bu ülkede ikamet eden veya seyahat eden vatandaşlar buradaki İran temsilcilikleri ve büyükelçiliğince yapılan uyarıları dikkate almalı” denildi.

Hesaba itiraz eden İranlı turist öldürüldü

Fatih Kemalpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe günü, iki İranlı turist götürüldüğü eğlence mekânında yüksek hesaba itiraz edince 6 kişinin saldırısına maruz kalmıştı. Çıkan kavgada bir turist bıçaklanarak öldürülmüştü.

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