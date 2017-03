İRAN’da kızlı erkekli konser verdiği için suçlanan ve ardından Türkiye’ye kaçan Arman Rashidi, Denizli’de sokak müzisyenliği yaparak geçimini sağlıyor. Milli enstrümanları olan santur ile müzik yapan Rashidi, İran’a geri dönmeyi çok istediğini ama bu koşullarda mümkün olmadığını söyledi.

İran’dan Türkiye’ye kaçan 31 yaşındaki Arman Rashidi, Denizli’de sokak müzisyenliği yaparak para kazanıyor. 3.5 yıl önce Tahran’daki Allame Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yapan müzisyen Arman Rashidi, yaşadığı şehirde küçük çapta kızlı erkekli bir konser düzenledi. Rashidi’nin konseri yasalara aykırı olmasının yanında siyasi bir faaliyet olarak da yorumlanınca ertesi gün tutuklandı. Emniyette ifadesi alınan Rashidi, mahkemeye çıkarılmak üzere koşullu olarak salıverildi. Rashidi, mahkemede tutuklanacağını düşündüğü için Türkiye’ye kaçtı.

TÜRKİYE’YE UMUT YOLCULUĞU

İran’dan kaçarak Türkiye’ye gelen Rashidi, daha sonra Denizli’de oturma izni aldı. Kentte çeşitli işlerde çalışan, hafta sonları ise müzik yaparak geçinen İranlı müzisyen, yaklaşık iki aydır yalnızca sokak müziği yaparak hayatını kazanıyor. İran’a özgü bir enstrüman olan santur ile kentin en hareketli noktalarından olan Gazi Bulvarı’nda şarkılarını söyleyen Rashidi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Rashidi, klasik müzikten, Türkçe parçalara kadar pek çok şarkıyı seslendiriyor.

3.5 yıl önce yaşadığı olayın ardından ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını anlatan Rashidi, “Orada gizli bir şekilde konser vermek zorunda kaldık. Kızlı erkekli müzik yapmakla suçlandık ve yaptığımızın İslam dışında bir şey olduğunu, yaptığımız işin kötü olduğunu söylediler. Halbuki öyle bir şey yoktu. Konser verebilmek için biraz serbestlik istedik. 3 yıl izin almak için uğraştım. Yoruldum açıkçası, izin almaya gerek duymadan konseri yaptım. Sonra yakalandım, mahkemelik oldum. Mahkemeye kadar serbest bırakıldım. Aileme mahkemeden iyi bir sonuç beklemediğimi, kaçmak istediğimi söyledim. Onlarda yolun açık olsun dedi” diye konuştu.

Türkiye’ye gelmesinin ardından farklı işlerle uğraştığını belirten Rashidi, “Türkiye’ye geldim, Denizli’ye yerleştim. Sokak müziği yapıyorum ama başka işlerle de uğraştım. İnşaatta çalıştım. Restoranlarda, kafelerde garsonluk yaptım ama benim mesleğim bu. Sokak müziği yaparak geçimimi sağlıyorum. Geçimin yanı sıra halkla iç içe olmakta farklı bir tat var. Sokaktan her geçen insanın farklı bir dünyası var. Burada çalarken bir dakika hatta yarım dakika o düşüncelerinden dağılsınlar amacım o” diye konuştu.

“HAYALİM GERİ DÖNMEK”

İran’a geri dönmek istediğini, ancak bu koşullarda mümkün olmadığını dile getiren Rashidi, “Bir insan kendi memleketinden çıktığında geri dönmek istemez mi hiç? Ben orada her şeyimi bıraktım. Çocukluğumu, ailemi, dostlarımı her şeyimi bıraktım. Tabii ki geri dönmek isterim, ancak bu şartlarda değil. Daha demokratik bir ülke, daha yaşanılabilir bir ülke istiyorum. İnsanlar daha rahat yaşasınlar istiyorum. Gerçekten özgür olsun insanlar. Kimse, müzik yaptığı için yurtdışına kaçmak zorunda kalmasın. Barış, kardeşlik her insanın istediği bir şey. Ancak, kim olsa, kendi ülkesi, vatandaşları için bir şeyler yapmak, bir şeyler çalmak, söylemek ister. Ben de İran’a geri dönmeyi çok isterim ama bu devirde bunu yapabileceğimi zannetmiyorum” dedi.

