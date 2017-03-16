16 Nisan’a bir ay kala, komşumuz İran’da yapılan bir referandumu, buradan çıkan sonucu ve sonrasını anlatmak istiyorum.

Şah döneminin sona ermesinin ardından, dini lider Humeyni 1 Şubat 1979’da İran’a döndü. Yaptığı konuşmalarda, “Nisan ayında referanduma gideceğiz. Size, İslam Cumhuriyeti’ni isteyip istemediğinizi soracağız. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük isteyenlerin evet demesini bekliyoruz” dedi.

Halk, 1 Nisan 1979’da sandığa koştu ve ezici bir çoğunlukla İslam Cumhuriyeti için evet oyu kullandı.

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Bu referandumdan sonra bakın neler oldu:

-Şeriat kanunlarını uygulayan şeriat mahkemeleri kuruldu.

-Bu mahkemelerin hakimlerinin tamamı yönetim tarafından atandı.

-Okullarda öğrenciler kızlar ve erkekler olarak ayrıldı.

-Kızların evlenme yaşı aşağı çekildi.

-Alkollü içkiler ve sinema yasaklandı.

-Televizyon ve gazeteler devletin kontrolüne geçti.

-Kadın toplumsal hayattan dışlandı, seyahat etmeleri bile kocalarının iznine bağlandı.

-Topluma tümüyle dinsel bir yaşam biçimi dayatıldı.

İran, o tarihten bu yana, “dinci faşizm” diye adlandırılan bir rejimle yönetiliyor.

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Peki, İran’da yapılan referandumla bizde yapılacak referandum arasında ne alaka var?

Hiçbir alaka yok!

Argoya meraklı kimi gençlerin üslubuyla söylersek, “Kel alaka” da denebilir, “Alakaya çay demle” de…

O halde bu yazıyı niye yazdım?

Hiç canım!

Laf olsun diye yazdım işte!

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