Türkiye’nin AİHM’deki Türk yargıç için önerdiği aday listesinde pürüz çıktı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görev süresi Mayıs 2017’de dolacak olan Türk yargıç Işıl Karakaş’ın yerine Türkiye tarafından aday gösterilen isimlerin yer aldığı listede pürüz çıktığı, Avrupa Konseyi’nin aday gösterilen kişilerin görev için gerekli şartları karşılamadığı gerekçesiyle listenin gözden geçirilmesini istediği bildiriliyor.

Amerika’nin Sesi (VOA), Brüksel mahreçli haberinde AİHM’de görev yapan Türk yargıç Işıl Karakaş’ın görev süresi Mayıs 2017’de dolacağına, Karakaş’ın yerine başka bir Türk’ün seçileceğine dikkat çekerek “Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görev yapan Türk yargıç Işıl Karakaş’ın yerine aday olarak gösterdiği isimlerin yer aldığı listede pürüz çıktı. Avrupa Konseyi, aday gösterilen kişilerin görev için gerekli şartları karşılamadığı gerekçesiyle listenin gözden geçirilmesini istedi” dedi. VOA, haberinde şunları söyledi:

ANKARA’NIN “ÖNÜNDEKİ SEÇENEKLER

“Türkiye’nin, Karakaş’ın yerine önerdiği üç ismi değerlendiren Avrupa Konseyi bünyesindeki uzmanlar kurulu Ankara’ya listeyi gözden geçirme tavsiyesinde bulundu. Bu tavsiyeye gerekçe olarak ise önerilen adayların görev için gerekli şartları karşılamaması gösterildi.

Görev süresi Mayıs 2017’de bitecek olan Karakaş’ın yerine seçilmek üzere Adalet Bakanlığı, Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve akademik dünyadan birer ismi aday olarak gösteren Türkiye’nin listesine nihai halini vermeden önce önünde iki seçenek var. Ankara ya ön kurul tarafından yapılan tavsiye üzerine listeyi gözden geçirip yeni isimler önerecek ya da listesinin arkasında durup mevcut adaylar konusunda ısrarcı olacak.”

Buna karşın VOA, seçim sürecinin henüz ilk aşamalarında olunması ve konunun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin, AİHM yargıçlarının seçilmesi konusunda yetkili komisyonunun önüne gelmemesi nedeniyle Türkiye’nin “manevra alanının geniş olduğunu” belirtti.

LİSTENİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN ADIM ATILMASI GÖRÜŞÜ ÖNE ÇIKIYOR

Ancak haberde “Avrupa Konseyi yetkilileri, Ankara’nın tavsiyeye uymaması halinde sürecin devamında bazı olumsuzluklar yaşanmasının kaçınılmaz olabileceğine dikkat çekiyor. Türkiye, ‘gözden geçirme’ tavsiyesini değerlendirmeye alırken listenin değiştirilmesi doğrultusunda adım atılması görüşünün öne çıkmaya başladığı öğrenildi” denildi.

VOA, AİHM’ye yargıç seçme sürecinde, gerekli hukuki niteliklerin ve deneyimin yanı sıra bazı pratik unsurlara da özellikle dikkat edildiğini”, bu bağlamda ilgili devletin kadın-erkek dengesini gözeten, şeffaf şekilde belirlenmiş üç kişilik bir liste sunması gerektiğini belirtirken adayların AİHM’nin çalışma dili olan İngilizce ya da Fransızcayı aktif şekilde kullanabilmeleri, tam hakim olmadıkları diğer dil konusunda ise en azından pasif bilgi düzeyine sahip olması bekleniyor” dedi. Habere şöyle devam edildi:

“Benzer bir sorun Karakaş’ın seçimiyle sonuçlanan 2007’deki sürecin başında da yaşanmıştı. Türkiye tarafından gösterilen üç aday arasında kariyer ve nitelik açısından farkın çok net olması ve seçilecek adayın ‘hükümetin tercihi’ etiketini yeme riski bulunması nedeniyle ilk liste kabul edilmedi. Bunun üzerine Türkiye değişikliğe giderek Karakaş’ı listeye dahil etti. Değişiklik sonrasında yapılan seçimde Karakaş, AİHM yargıcı seçildi ve Mayıs 2008’de yemin ederek göreve başladı.”

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