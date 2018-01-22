YOK…‘İm Osten nichts Neues’ Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok , Erich Maria Remarque’nın yazdığı, savaşın korkunçluğunu ve anlamsızlığını ele alan görkemli bir romandır.

1. Dünya Savaşı’nın batı cephesindeki siperlere saplanan kördüğümü içinde, bedenen yada ruhen ölen milyonları anlatır. Modern Batı olarak tanımlanan Avrupa orjinli dünya, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra birbiriyle savaşmamış, sadece 1982’de Falkland’da katolik latinler ve protestan anglosaksonlar arasında sınırlı bir çatışma yaşanmıştır. Doğu cephesinde ise ortadoğunun makus talihi değişmemiş, batının yeni senaryoları ve ortadoğunun yeni figüranlarıyla kan dökülmeye devam edegelmiştir. Son senaryoyu 28 Aralıkta İran’da gördük.

İran’da 2009’da başlatılıp ancak 2010’da bastırılabilen seçim usulsüzlüklerini protesto iddiasıyla fitili ateşlenen olaylar, daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük istemiyle devam etmişti. Geçtiğimiz Aralıkta ekonomik sebepler gerekçe gösterilerek başlatılan yine daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük istekleriyle devam ettirilen kışkırtmaları gördük. Türkiye bu süreçte İran’a destek oldu. İran’daki onmilyonlarca Azeri Türkü rejim karşıtı gösterilerde kitlesel olarak yeralmadılar. ABD ve İngiltere’nin resmi yayın organlarında ise İran’da yaşayan kürtlerin bu protestolarda yoğun olarak yeralabileceğine ve olayların yayılabileceğine dair değerlendirmeler yapıldı.

İran’da beklenen olmadı. Bu olaylar ‘İran’daki protestolar Suriye’de sahnelen senaryonun provası mı?’ sorusunu akla getiriyor.

Değerli okurlar şimdi sizinle, majestelerinin memleketi Britanya’nın, ülkesini İngiliz-Amerikan nüfuz alanından çıkartmak ve petrollerini millileştirmek isteyen devrik İran Başbakanı Musaddık ile ilgili 1951 tarihli GİZLİ memorandumunu paylaşıyorum;

“Özgür dünyanın güvenliği Ortadoğu kaynaklarından gelen büyük miktarda petrole bağlıdır. Eğer İran’ın tutumu Suudi Arabistan yada Irak’a sıçrarsa , kendimizi savunma yeteneğimizle birlikte bütün sistem çökebilir. Küçük ölçeklerde üretilmiş petrolü satın almanın sakıncası tehlikeli tepkiler doğurabilme olasılığıdır. Devletleştirmenin ilk etkisi denetimin İranlıların eline geçmesi olacaktır.Birleşik Krallık açısından bakıldığında var olan sorun yalnızca büyük bir servetin akıbeti değildir. Hammadde alanında elimizde tuttuğumuz değerli servetle yakından ilgilidir. O servetin kontrolü büyük önem taşımaktadır. Ödemeler dengemiz ve silahlanma programımız açısından varlığının değeri zaten ortaya konmuştur, fakat sahibi olduğumuz yegane değerli hammaddenin (Anglo-Iranıan Oil Company-AIOC petrolü) kaybının ikili görüşmeler alanında toplu ve neredeyse hesaplanamayan yansımaları olacaktır. Dahası, ne kadar petrolün üretileceği ve kime hangi koşullarda satılacağı konusunda Batı dünyası ile İran arasında çıkar ortaklığı bulunduğunu varsaymak yanlış olur. İranlılar iyice azaltılmış işlemlerden bile kendilerine gereken petrolün ve dövizin tamamını elde edebilirler. Bütün bu nedenlerden dolayı Birleşik Krallık kaynakların kontrolünü elinde tutmalıdır.’

(Britanya Dışişleri Bakanlığı, Memorandum on the Persian Oil Crisis, FO 371/ Persia 1951/91471)

Peki, aynı yıl İngiltere’nin kadim ortağı ABD İran’daki petrol krizine nasıl yaklaşmış? Amerikan gazeteciliğinin duayeni ve resmi çevrelerin görüşünü yansıttığı bilinen Washington Post yazarı Drew Pearson Amerika’nın petrol fiyatlarını ve “Özgür Dünya’nın” geleceğini, Musaddık ve onun Dışişleri Bakanı gibi adamların eline bırakmasının çok tehlikeli olacağı uyarısında bulunuyordu. “Böyle adamlar” diye feryat etmişti, “bize petrol tahsis edilip edilmeyeceğine, belki de III. Dünya Savaşı’na girip girmeyeceğimize karar verecekler.”

(Washington Post, 11 Temmuz 1951.)

Bu politikaların sonucunda, 1953’te CIA ve M16’nın ortak operasyonuyla Musaddık hükümetinin devrildiğini biliyoruz.

Görüldüğü üzere 1951’den 67 yıl sonra doğu cephesinde yeni bir şey yok. Anglo-Sakson biraderler aynı irade ve kararlılıkla politikalarını sürdürüyor. Bu politikada bugün, bölge halklarına acı ve gözyaşından başka reel bir vaadi olmayan PKK-PYD ve PJAK terör kuşağı da yeralıyor. İşte İran’ın en sıkıntılı günlerinde ortaya koyduğumuz bugünkü yapıcı işbirliği ve dayanışmayı, bölge ülkelerinin ortak menfaatleri çerçevesinde Irak’ta iki önemli konuda yeni politikaların hayata geçirilmesinde bir kaldıraç gibi kullanabiliriz; Kuzey Irak yönetiminin 25 Eylül sözde bağımsızlık referandumunun iptali ve Suriye’de PKK-PYD işgali altındaki bölgeyle Kuzey Irak arasında irtibatın sağlandığı Habur-Rabia hattında kuzeyden güneye, Fırat Kalkanı benzeri bir güvenlik kuşağının gerçekleştirilmesi.

I-Kuzey Irak’ta 2017 Eylülünde yaptırılan sözde bağımsızlık refarandumu Uluslar arası Hukuk açısından üç temel noktada geçersiz kabul edilmeli;

Birincisi, Irak Anayasası’na aykırı. İkincisi, Güney Sudan ve İrlanda’da olduğu gibi merkezi hükümetle yapılan bir anlaşma uyarınca yapılmadı. Üçüncü hukuksal sorun referandum kararını Bölgesel Yönetim Parlamentosu değil, bölgesel yönetim aldı. Bu nedenlerle bağımsızlık referandumunun uluslararası tanınırlığı için esaslı hukuki engeller söz konusu.

Ama Uluslar arası Adalet Divanı’nın Kosova’nın bağımsızlığını onaylama sonucunu doğuracak kararı da önümüzde. Belgrad’ta, Kosova’nın bağımsızlık referandumunu tıpkı Bağdat gibi geçersiz ve hukuksuz ilan etmişti. Kaldı ki Kosova’nın özerkliğinin iptal edildiğini Sırbistan deklare etmişti. Tüm bunlar Kosova’nın bağımsızlığı’na engel olamadı. Burada 2005 Irak Anayasası’nda Kuzey Irak bölgesinin çok güçlendirilmiş bir otonomiye kavuşturulduğunu da not alalım. 25 Eylül sözde referandumu sonrasında Türkiye, İran ve Irak hükümetinin haklı, ortak eylem ve siyasetleri sonucunda Kuzey Irak yönetimi fiilen güç kaybetti ve Irak Anayasa Mahkemesi’nin bağımsızlık referandumunun geçersizliği kararını “saygıyla” karşıladığını beyan etti. Ama bağımsızlık referandumu masada durmaya devam ediyor. Hala bağımsızlık ilanına sadece bir adım var. Bu tehlikeli statüko değişmedi. Hukukun evrensel paralellik ilkesi gereği, bağımsızlık referandumu kararını alan Kuzey Irak yönetiminin aynı seviyede, aynı usullerle, 25 Eylül bağımsızlık referandumunun, hukuken geçersizliği ve seçim ilkelerine uyulmadan yapılmış olması nedeniyle iptal edildiğine dair karar alması ve bunu resmen ilan etmesi sağlanmalıdır. Zaman bölge ülkelerinin aleyhine işlemeye devam ediyor.

II- Halen silahlı kuvvetlerimizin Irak’ın Duhok, Bamerni, Batufa, Kanimasi, Metina, Zap, Şeladize, Deraluk, bölgelerinde çeşitli sayıda unsur ve askeri araçlara sahip olduğu bazı güvenlik kaynakları tarafından belirtiliyor.

25 Eylül sözde bağımsızlık referandumu sonrasında Bağdat yönetiminin Kuzey Irak’taki askeri operasyonlarının ardından PKK –PYD konrolündeki ortak ‘Irak – Suriye’ sınırı, Irak’ın Rabia Şehri ile bizim Habur sınır kapımız arasındaki güney Kuzey hattında sadece 50 km’lik dar bir mesafeye geriledi. Bu hat PYD’nin militan ve lojistik desteği aldığı candamarı niteliğinde. Irak İran ve Türkiye’ye yönelen ortak güvenlik tehditlerinin gereği olarak, mevcut iyi ilişkilerimiz ve İran’ın Bağdat’taki nüfuzu;

Bize, Irak topraklarında kuzeyde Habur’dan, güneyde Rabia şehrine kadar Irak Suriye sınır hattını kontrol etmemizi sağlayacak tıpkı İdlib ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi bir güvenlik ve barış kuşağı oluşturmamızı sağlayabilir. Bu konunun Ankara’da masaya yatırılmasını öneriyoruz.