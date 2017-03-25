İran’ın kuzeydoğusundaki Razavi Horasan eyaletinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada yüzlerce araç birbirine girdi.

İran İSNA haber ajansı, Meşhet-Nişabur caddesinde meydana gelen kazada en az 130 aracın birbirine çarpıştığını duyurdu.

En az 89 kişinin yaralandığını olayda, bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazanın, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yaşandığı ifade edildi.

Aynı zamanda yeni yılın başlangıcı da olan Nevruz Bayramı’nda, milyonlarca kişi tatillerini yurt içi ve dışında yaptıkları seyahatlerle değerlendiriyor.

Devlet televizyonun aktardığına göre, Nevruz Bayramı tatillerinin devam ettiği ülkede şu ana kadar yaşanan trafik kazalarında en az 160 kişi yaşamını yitirirken, 3 binin üzerine kişi yaralandı.

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