İran Medyası: Fırat Kalkanı’ndan bu yana Türkiye ilk defa Esad’ı suçluyor

Genelkurmay Başkanlığı’nın “Fırat Kalkanı” operasyonuna katılan üç Türk askerinin Suriye rejimi tarafından öldürüldüğü açıklaması, Suriye ihtilafında Esad rejiminin büyük destekçilerinden İran’ın medyasında yankı buldu.

PressTV Türkiye’den yapılan açıklama için “iddia” dediği haberinde “Türkiye, operasyonun başlamasından bu yana ilk defa Suriye hükümet güçlerini askerlerini öldürmekle suçluyor” dedi.

İran devletine ait İngilzce haber kanalı PressTV “Türkiye, Suriye’nin hava baskınlarını 3 asker öldürdüğünü iddia ediyor” başlığını kullandığı haberinde Genelkurmay açıklamasındaki verilere dikkat çekti, “Ankara’nın Fırat Kalkanı olarak adlandırılan operasyonunu başlatmasından bu yana Türkiye ilk defa Suriye hükümet güçlerini askerlerini öldürmekle suçluyor” ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığınca yapılan açıklamada “24 Kasım 2016 saat 03:30 sularında, Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur” denilmişti. PressTv haberinde Türkiye’nin “Esad rejimini devirmek için savaşan militanları desteklediği” vurgulandı.

FARS AJANSININ İDDİASI

Öte yandan, İran’in diğer medya kuruluşu Fars Haber Ajansı, “Türkiye ordusu Suriye ordusunu topa tuttu” iddiasında da bulundu. Fars Suriye ordusunun Çarşamba günü Lazkiye eyaletinde İdlib eyaletinin sınırındaki yerleşim sitelerine yönelik bir operasyon başlattığını ve teröristlerin bölgeden çekilmesini sağladığını belirterek “Ancak Lazkiye sınırına yakın bölgede bulunan Türkiye ordusuna bağlı birlikler teröristlerin bölgeden kaçışını görünce topçu birlikleri ile Suriye ordusuna bağlı birliklerin mevzilerini top ateşine tuttu” savlarını dile getirdi.

Fars, haberinde “TSK topçu birliklerinin ateşi üzerine Suriye ordusunun kurtardığı bölgelerden yeniden geri çekilmek zorunda kaldığını” öne sürdü. (ANKA)(CN/ORH)

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...