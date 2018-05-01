İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, ülkesinin Avrupa ve ABD tarafından son günlerde talep edilen füze silahsızlandırılmasını “asla” kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Tahran Ulusal Savunma Üniversite’nde konuşan General Selami, İran’ın balistik füze programının tartışılmasını isteyen ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin talebini “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

İranlı General, “Düşmanlarımız bir taraftan bizi tehdit ederken diğer taraftan füze konusunda silahsızlanmamızı istiyor. Bu ahlaksızca ve akıldışı bir taleptir. Füzelerimiz caydırıcı gücümüzün ana unsurudur. Asla caydırıcı potansiyelimizden vazgeçmeyi kabul etmeyiz. Amerikalılar ve Avrupalılar bunu bilmeli” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen hafta yaptıkları görüşmede, 2015 yılında Tahran’la imzalan nükleer anlaşmada değişiklikler yapılarak aralarında Tahran’ın füze çalışmalarının da bulunduğu bazı maddelerin anlaşmaya eklenmesini görüşmüştü.