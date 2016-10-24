İran Dışişleri’nden Türkiye’ye Musul tepkisi

Bağdat merkezi hükümetinin destekçisi İran’dan Türkiye’nin Musul operasyonuna katılma arzusuna tepki geldi. İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasimi, “Üçüncü bir ülkenin, terörle mücadele bahanesiyle belirli bir ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmesi hiçbir biçimde kabul edilemez” sözlerini kullandı.

Mehrnews’a göre, Behram Kasimi, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin Musul’u kurtarma operasyonuna katılmadaki “ısrarına” ilişkin bir soruyu yanıtlarken hiçbir ülkenin Irak hükümetinin izni olmadan operasyona katılmaması gerektiğini savundu.

Dışişleri Sözcüsü “Üçüncü bir ülkenin, terörle mücadele bahanesiyle belirli bir ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmesi hiçbir biçimde kabul edilemez” şeklinde konuştu.

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