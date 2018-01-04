İran çıkış yolu ararken, biz İran olmak istiyoruz!

İran’da milyonlarca kişi dini kuralların ağır bastığı mevcut düzenin değişmesini, çağdaş bir demokrasinin egemen olmasını isterken, bizim İranlıların kurtulmak istediği rejime özenmemiz çok tuhaf.

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Bir Bakan’ın, “Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısı görüldüğü zaman o satıcının ayağını kırmak polisin görevidir” demesi İranlaşmak arzusunun dışa vurumu değil mi?

Çağdaş ve demokratik bir hukuk devletinde yaşıyorsak, o Bakan’ın, “Uyuşturucuyla etkin mücadele edeceğiz. Yakalanan satıcıları adaletin pençesine teslim edeceğiz” diye konuşması gerekmez miydi?

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Kızlar 9, erkekler 12 yaşında buluğ çağına girer. Buluğ çağına giren kişiler evlenebilir” şeklinde fetva vermesi, tepkiler üzerine yanlış anlaşıldıklarını belirten bir açıklama yapması da İranlaşma arzusunun bir göstergesi olarak ortaya çıkmıyor mu?

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Konya’daki İmam Hatip Lisesi’nde görevli felsefe öğretmeninin, beden eğitim derslerinde eşofman giyen kız öğrencilerin erkekleri tahrik ettiğini belirterek, “Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir” diye konuşması, İran halkının kaçmak istediği rejime selam gönderme anlamı taşımıyor mu?

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Yılbaşı eğlencelerine katılmanın şeytana uymak anlamına geldiği, katılanların cehennemde bunun hesabını vereceklerini anlatan sözde din adamları da bir yerde İranlaşma arzularını ifade etmiyorlar mı?

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Bu örnekler çoğaltılabilir.

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Türkiye’nin de, İran’ın da, diğer tüm ülkelerinde huzur ve mutluluğu çağdaş, demokratik, laik hukuk devletleri olmasındadır.

İnsanlığın geleceği için başka seçenek yoktur.