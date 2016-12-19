İran: Cihangiri’nin Türkiye ziyareti yoğun programı nedeniyle ertelendi

Türkiye ve İran Suriye’nin Halep kentinden tahliyelere ilişkin yürüttükleri telefon diplomasisini sürdürürken İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’nin Türkiye ziyaretini ikinci defa ertelenmesi dikkat çekti.

İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasimi, Cihangiri’nin bugün yapacağı Türkiye ziyaretinin uygun bir tarihe ertelendiğini duyururken kararın gerekçesi olarak da Cihangiri’nin “yoğun programı”nı gösterdi.

Türk tarafının bilgilendirildiğini anlatan Kasimi, “Üst düzeydeki siyasi ziyaretler çeşitli nedenlerden dolayı ertelenebilir” dedikten sonra şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Ruhahi’nin bazı komşu ülkeleri kapsayan gezisi ve gezinin Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısına yüklediği sorumluluk ve görevler nedeniyle, Sayın Cihangiri’nin Türkiye ziyaretinin daha uygun bir tarihe ertelenmesine karar verildi.”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün açıklamasını yansıtan Mehr haber ajansının İngilizce servisi ise “Cihangiri’nin Pazartesi günü Türkiye’yi ziyaret etmesi ve üst düzey Türk yetkilileriyle başta Suriye ve Irak’taki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler ile ikili işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele alması planlanmıştı” dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Çarşamba günü başlayacak bölge gezisi kapsamında Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan’ı ziyaret edeceği belirtilen haberde İran, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının yarın Moskova’da Suriye’deki duruma ilişkin üçlü bir toplantı yapmasının öngörüldüğüne dikkat çekildi.

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