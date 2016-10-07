Irak’a her türlü destek, uluslararası hukuka uymalı

Irak’ın, Başika’daki askeri varlığı konusunda Türkiye’yi şikayet ettiği Birleşmiş Milletler’in Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Irak’a yönelik “her türlü desteğin, bu ülkenin toprak bütünlüğüne ilişkin uluslararası hukuk ve ilkelere saygılı olması gerektiği”ni belirtti.

Haq, “Genel Sekreter, Türk Hükümetinin Irak’taki tüm faaliyetlerin Irak Hükümetinin tam onayıyla yapılmasını sağlayacağını umuyor” şeklinde konuştu.

Haq, Irak’ın Türkiye’nin ülkenin kuzeyindeki askeri varlığı ile ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’ne açıl toplantı çağrısında bulunması ardından New York’ta Rudaw’a verdiği demeçte

“Irak’a verilecek her türlü destek, BM şartına, özellikle egemenlik, toprak bütünlüğü ve içişlerine karışmama ilkelerine uymalı. Genel Sekreter, Türk Hükümetinin Irak’taki tüm faaliyetlerin Irak Hükümetinin tam onayıyla yapılmasını sağlayacağını umuyor” dedi.

Rudaw İngilizce, bu konudaki haberinde Irak Dışişleri Bakanlığı’nın geçen Çarşamba günü resmen halen BMGK Başkanlığını yürüten Rusya’nın Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin’e acil toplantı talebinde bulunduğuna dikkat çekti.

Vitali Çurkin, Rudaw’a yaptığı açıklamada Irak’ın Konsey’in dikkatini çektiğini teyid ederken kendisinin Irak’ın talebi konusunda BMGK üyelerini bilgilendirdiğini de söyledi. Buna karşın Çurkin, Konsey’in nasıl hareket etmeyi planladığını söyleyemeyeceğini ifade etti.

“NE RUSYA NEDE ABD TARAF TUTMAYA HAZIR”

Rudaw İngilizce haberinde “Rusya, BM’de Türk ordusunun Irak’tan çıkması yönünde güçlü çağrılar yapan tek ses idi. Ancak şimdi ne Rusya nede ABD, Bağdat ile Ankara arasındaki meseleler konusunda taraf tutmaya hazır ve bunun yerine nötr kalmayı tercih ediyor” dedi.

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