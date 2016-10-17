Irak ordusu, Musul Harekatı’nı başlattı

MUSUL’un IŞİD’ten geri alınması için aylardır hazırlığı yapılan operasyon, dün sabaha karşı Irak Başbakanı Haydar El Abadi’nin açıklaması ile başlarken, karadan Peşmergelerin Hazır cephesinden kente doğru ilerlemeye başladığı, 7 köyde kontrolü ele geçirdikleri belirtildi.

Musul’a bir çok cepheden top ataşları yapılırken, Hazır cephesinden ilerleyen Peşmerge güçlerine bomba yüklü araçlarla saldırmak isteyen IŞİD’li teröristleri, koalisyon uçakları havadan imha etti. Operasyona karadan katılan Peşmerge güçleri üs olarak Zertek Dağı, Başika ve Hazır cephelerini kullanırken, Irak ordusunun ise operasyonun koordinasyonunu Geyyare Havaalanında yürüttüğü öğrenildi.

Musul’un IŞİD’ten kurtarılması için karadan Irak ordusu ve Irak Kürt yönetimine bağlı Peşmerge güçlerinin aylardır hazırlığını sürdürdüğü operasyon, sabaha karşı başladı.

Irak Başbakanı Haydar El Abadi’nin açıklaması ile operasyonun başladığı resmi olarak duyurulurken, dünden beri Koalisyon uçaklarının havadan Musul’daki IŞİD hedeflerini bombaladıkları ve IŞİD’in ise, hava saldırılarından korunmak ve görüntü alınmasını engellemek için petrol dolu hendekleri yakmaya devam ettiği görüldü.

Koalisyon uçakları Musul’daki IŞİD mevzi ve hedeflerini havadan bombalarken, karadan Peşmerge güçlerinin ise, Hazır ve Zertek Dağı bölgesinden sabah saatlerinde karadan Musul’a doğru ilerlemeye başladıkları görüldü. Peşmergenin ilerlemesi ile birlikte şiddetli çatışmalar yaşanırken, IŞİD’in Peşmerge konvoylarını bomba yüklü zırhlı araçlar ile durdurmaya çalıştığı öğrenildi.

9 BOMBALI ARAÇ İLE PEŞMERGELERE SALDIRMAK İSTEDİLER

Musul’un Hazır Cephesi’nde bomba yüklü araçlarla saldırıya geçen IŞİD’liler, koalisyona ait savaş uçakları ve Peşmerge tarafından imha edildi. 1 bombalı araç Peşmergenin attığı katyuşu füzesi ile imha edilirken, Küçük Bedene köyünde, Peşmerge konvoyuna doğru ilerleyen bomba yüklü ve zırhlı olan 8 araç ise koalisyon uçaklarınca havadan bombalanarak imha edildi. Hazır Cephesi’nden Peşmerge güçlerinin Basehre köyünde kontrolü sağladığı ve Şeyh Amir ve Büyük Bedene köylerinin çevrelerini de sardığını aktardı. Söz konusu köylerde şiddetli çatışmalar yaşanırken, operasyonun Hazır cephesinde belirlenen şekilde devam ettiği belirtildi.

7 KÖYÜN KONTROLÜ PEŞMERGEYE GEÇTİ

Erbil ile Musul arasında bulunan Hazır cephesinden sabah erken saatlerde Musul’a doğru ilerleyen peşmerge güçleri, Basehre köyü dışında Tercele, Basgrdan, Şeyh Emir, Keberli, Büyük Bedene ve Küçük Bedene’de de kontrolü sağladı.

IRAK ORDUSU, GEYYARE HAVA ÜSSÜNÜ MERKEZ OLARAK KULLANIYOR

Musul operasyonuna karadan katılan Peşmerge güçleri daha çok Zertek Dağı, Başika ve Hazır Cephelerini üs olarak kullanıp buralardan ilerleyişini sürdürürken, Irak ordusunun ise, Musul’un güneyinde yer alan Geyyare ilçesindeki askeri havaalanını üs olarak kullandıkları belirtildi. Operasyon başlamadan önce son toplantıyı üste yapan Irak’lı komutanlar, kendi birliklerini buradan yönetirken, Geyyara üssünün hem hava operasyonları, hem de lojistik üs olarak kullanıldığı belirtildi. Amerika’nın 101’inci Hava İndirme Tümeni Komutanı General Gary Volesky’nin de bulunduğu üsse, dün Bedir Tugayı komutanı Hadi al-Amiri’nin de helikopter ile geldiği ve operasyonu buradan yönlendirdiği belirtiliyor.

ABD ASKERLERİ ZERTEK DAĞINDA

Musul operasyonu başlarken, operasyona daha önce danışmanlık hizmeti sunacakları belirtilen ABD askerlerinden bir grup, Zertek Dağına geldi. ABD’li 6 asker, havan ve Katyuşa füzelerinin bulunduğu mevzilere gelerek burada bir süre inceleme yaptı. ABD askerlerinin özellikle kritik noktalara yapılacak olan hava saldırıları için hedef belirleme ve koordinat verme işlerini kolaylaştırdıkları öğrenildi.

Musul’da bugün yine yakılan petrol dolu hendekler nedeniyle görüntü alınamazken, kent üzerinde yapılan uçuşların durduğu gözlendi. Peşmergenin özel kuvvetleri olan Zerevani güçlerinin ilerleyen saatlerde Hamdaniye bölgesine doğru ilerlemeleri bekleniyor.

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