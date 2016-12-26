Irak Ordusu: Doğu Musul’u yıl sonuna kadar kurtarmayı bekliyoruz

Dünya’da gözler, Suriye’nin Halep kentinden tahliyelere çevrilirken Irak ordusu’nun Musul operasyonunun ikinci aşamasına hazırlandığı bildirildi. Irak Altın Tümeni Komutanı Fazıl Barwari, Musul kentinin doğu tarafını yıl sonuna kadar kurtarmayı beklediğini söyledi.

Rudaw İngilizce göre, Fazıl Barwari, Rudaw medya grubuna yaptığı açıklamada Irak ordusu’nun Musul’u “aşırı örgüt IŞİD’den” geri almaya yönelik taarruzun ikinci aşaması için hazırlandıklarını duyururken, Musul kentinin doğu tarafını yıl sonuna kadar kurtarmayı beklediğini söyledi.

Haberde Irak ordusu’nun Musul operasyonunun başlatıldığı 17 Ekim’den bu yana en az 40 mahalleyi geri aldıkları iddia edilirken, koalisyon ortaklarının o rakamı 20 olarak verdiklerine dikkat çekildi.

Bu arada Rudaw TV’ye konuşan Irak Hükümet Sözcüsü Saad El Hadithi ise, “Irak güçleri, şimdi (Musul’un) geri kalanını kurtarıp kentin tam kontrolünü ele almak için savaşı yeniden başlatıyorlar. Irak güçleri, Musul’u kurtarma planını uymaya ve sivilleri koruma taahhüdüne bağlı” şeklinde konuştu.

Sözcü, Musul’u kurtarma operasyonunun, sivillerin güvenliğine ilişkin kaygıların nedeniyle yavaşlamakta olduğunu kabul etti. Rudaw İngilizce de “Musul mücadelesinin ilk aşamasını tamamlamak 60’dan fazla günü aldı” dediği haberinde El Hadithi’nin Musul’un merkezi olduğu Ninova ilinin yüzde 60’ının son iki yılda kurtarıldığı ifadelerini de yansıttı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...