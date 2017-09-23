Irak Göç Bakanlığı, Ekim 2016’dan bu yana Ninova ve diğer iki ilde yürütülen büyük kurtarma operasyonlarının başlamasından bu yana 1 milyon 74 bin 91 kişinin mülteci hale geldiğini açıkladı.

İraqi News, “Irak göç makamları, İslam Devleti’nin kalelerini geri almak için operasyonların başlatıldığı Ekim 2016’dan bu yana 1 milyon 74 bin kişinin mülteci hale geldiğini hesapladı” diyerek girdiği haberinde, Irak Göç Bakanlığınca açıklanan verilere dikkat çekti.

Göç Bakanlığı, söz konusu 1 milyon 74 bin mültecinden bir milyon kadar kısmının Musul’un başlıca kenti olduğu Ninova İli’nden, 43 bini Hevice (Kerkük) ve 29 bininin ise Şırkat’tan (Selahaddin) geldiğini belirtti.

Haberde yine resmi verilere dayanılarak, “2014 yılında Irak’ta geniş bölgeleri ele geçiren İslam Devletine karşı savaşın sonucunda 3 milyon yakın kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldıkları” belirtildi.