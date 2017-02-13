Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Bağdat PKK’ya desteği kesti

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, Bağdat’ın Şengal’daki (Sincar) PKK’ya bağlı silahlı güçlere verdiği maddi desteği kestiğini söyledi. Nuceyfi, Bağdat ile Ankara arasındaki ilişkilerin normalleştiğini de ifade etti.

Rûdaw gazetesine konuşan Usame Nuceyfi, Türkiye ile ilişkileri “Sanırım Irak ve Türkiye ilişkileri normalleşti. Bu çerçevede yapılan siyaset gayet nettir” sözleriyle değerlendirdi.

Başika’daki Türk askerleriyle ilgili de konuşan Nuceyfi, “Türk güçlerin o bölgelerden çekilmesine karar verildi ancak bu karar Musul’un kurtarılmasından sonraya ertelendi” ifadelerini kullandı.

Nuceyfi, Bağdat’ın Şengal’de (Sincar) bulunan PKK’ye bağlı silahlı güçlere verdiği maddi desteği kestiğini belirtirken de “Bu konuda Bağdat, Ankara ve Erbil arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma ABD’nin gözetimi altında oldu ve söz konusu destek kesildi” şeklinde konuştu.

BAĞDAT, ANKARA VE ERBİL ARASINDAKİ ANLAŞMA

Türk askerlerinin Musul’a girme gibi bir düşüncesinin olmadığını dile getiren Usama Nuceyfi, “Türkiye terörle mücadelede konusunda bize destek oldu çünkü kendisi de bu terör eylemlerinden büyük zarar gördü. Bölgeyi güvenlik konusunda tamamen kontrol altına almak için Bağdat, Ankara ve Erbil arasında en üst düzeyde anlaşma yapıldı” sözlerini de kullandı.

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