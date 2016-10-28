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Irak Cumhurbaşkanı’ndan alkol yasağı düzenlemesi

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Irak Cumhurbaşkanı'ndan alkol yasağı düzenlemesi
Irak Cumhurbaşkanı'ndan alkol yasağı düzenlemesi

Irak Cumhurbaşkanı Kürt kökenli Fuat Masum, Irak Parlamentosunca 23 ’de onaylanan yasasının gözden geçirilmesini istedi.

NRT kanalına göre, Irak Cumhurbaşkanlığı basın bürosunca yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Masum, alkol satışı, üretimi ve ithalatını yasaklayan yasanın, anayasa ve demokrasi temelinde kamuoyu ve ülkenin çıkarları dikkate alınarak ile özgürlük ve haklar ilkelerinin korunması amacıyla alkol yasağı ile ilgili düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Masum ayrıca Irak Parlamentosu’ndan yasayı gözden geçirerek ülkenin çeşitli din ve mezheplerinin haklarına saygı göstemeye de çağırdı.

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