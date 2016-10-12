İpek’ten bir başarı daha

Dünya çiftler sıralamasında bu hafta itibarıyla 81. basamakta yer alan İpek Soylu, Çin’in Tianjin şehrindeki WTA turnuvasına iyi bir başlangıç yaptı. Polonyalı Katarzyna Piter ile başarılı bir ortaklık kuran Soylu, ilk turda set kaybı yaşamadan çeyrek finale kalmasını bildi.

500 bin dolar toplam ödüllü organizasyondaki ilk sınavlarını Sofia Shapatava/Sabina Sharipova önünde veren Soylu/Piter ikilisi, rakiplerini tam bir saat sonunda 6-4, 6-1’le geçerek isimlerini son sekiz ekip arasına yazdırdı.

Soylu ve Piter yarı finale yükselme yolunda Olga Savchuk/Yafan Wang tandemiyle kozlarını paylaşacak.

BAŞAK MAĞLUP

Hong Kong’daki WTA turnuvasında ter döken bir diğer milli tenisçi Başak Eraydın ise Rus Polina Leykina ile iş birliği yaptığı çiftler kategorisine birinci turda veda etti. Eraydın/Leykina çifti, 2 numaralı seribaşları Andreja Klepac/Katarina Srebotnik’e 6-3, 6-4’le yenildi.

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