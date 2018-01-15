İnşaat işçiliği yapan genç bir adam, “Maddi sıkıntım var” diyerek TBMM önünde elindeki bidondan başından aşağıya benzin döktü ve çakmağı ateşledi. Polislerin zamanında müdahalesi mutlak bir ölümden döndürdü talihsiz adamı. Hastanede tedavisi sürüyor.

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Bu vahim olay üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

“TBMM’de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kendisini ateşe verdi. Niçin? Geçinemiyorum diye. O işçi kardeşime söyleyeyim. Yahu kardeşim, Meclis’e niye geldin? Git, sarayın önünde yaksana kendini. Belki alevini görür orada…”

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Yani, Kılıçdaroğlu, işçinin kendini yakmasına bir şey demiyor da, yaktığı yer konusunda itirazı var…

Adamcağız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alevleri göreceği bir şekilde kendini yakmaya kalksa bir şey demeyecek, hatta belki de alkışlayacak!

Doğrusu, CHP liderine hiç de yakışmayan bir yaklaşım oldu bu.

Büyük bir gaf olarak da nitelendirilebilir.

Kılıçdaroğlu’ndan beklenen, intihar girişiminin yerini beğenip beğenmemek değil, geniş kitlelerin içinde bulunduğu geçim sıkıntısına, işsizliğe, intihar olgusuna dikkatleri çekmek, bu konularda Hükümeti uyarmak olmalıydı. Hatta, o adamcağızı yattığı hastanede ziyaret bile edebilirdi.

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Öfkeyle, kinle, nefretle siyaset yapılmaz.

Siyaset her halükarda insan odaklı olmalı, gönüllere, vicdanlara seslenmeli.