Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle gelişim çağındaki çocuklar üzerinde pozitif yanlarının olduğu kadar olumsuz etkilerinin de kanıtlandığı internetin, çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin belirlenmesi için TBMM’yi görevi davet etti. Konuyla ilgili olarak Meclis Araştırma önergesi veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çocukların yaşamsal sorunlarına kapsamlı çözümler üretilmesi gerektiğine değindi.

ŞİDDET İÇERİKLİ OYUN VE PROGRAMLARA DİKKAT!

Çocukların gelişim sürecinde şiddet içerikli oyunlar ve programları izlemelerinin, onların şiddete yönelmelerine sebep olduğunu vurgulayan Gürer, medyanın ve internetin çocukların şiddete yönelmelerindeki etkilerinin araştırılmasının önemine dikkat çekti.

SİLAH, YUMRUK, KAVGA, CİNAYET, TUZAK, UYUŞTURUCU…

Hızlı kentleşmenin, özellikle büyükşehirlerde çocukların oyun alanlarını daralttığını, bunun sonucu olarak, çocukların TV, internet ve telefon ile kendilerine bir dünya kurduğunu anlatan Gürer, “Çocukların yaşamsal olanakları yanında aldıkları eğitim, aile ve çevre ile bu bağlamda etkileşimleri de dikkate alındığında internet, telefon ve televizyon ile oluşan ilişikleri onların rol modellerinin oluşumunun da önünü açmaktadır. Özellikle şiddet içerikli yayınların gençleri ilgi alanına çektiği ve etkilenimi altına aldığı da farklı araştırmalara yansımaktadır. Silah, yumruk, kavga, cinayet, tuzak, uyuşturucu, kısacası olumsuz tüm örnekleri içeren oyunlar ve yayınların çocukların erişimi engellenecek bir düzenleme ne yazık ki sağlanamamaktadır. Yayınlarda verilen çocukları uzak tutun ya da çocuklar için zararlıdır ibarelerinin de çok etkili olmadığı görülmektedir” ifadelerini kullandı.

KAPSAMLI BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Toplumda farklılıklar gösteren şiddet türlerinin çocuklara yansımalarının araştırılmasının önemine değinen Gürer, çocukların şiddete yönlenmelerinin önlenmesi için kapsamlı bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

ÇOCUKLAR NEDEN ŞİDDETE İLGİ DUYUYOR

Gürer, yasaların varlığının ve düzenlemelerin sorunların aşılmasını sağlamadığına işaret ettiği Meclis Araştırması önergesinde, şu ifadelere yer verdi: “Meclis araştırması ile çocukların bu tür oyunlara erişim noktalarının incelenmesi, yayınların denetlenmesi, şiddet içerikli oyunlara ilgiyi yaratan nedenlerinde saptanması, şiddet içerikli programlar ve bunların çocuklar üzerinde etkisi ile erişimi dâhil kapsamlı bir araştırma sağlanmalıdır. Şiddetle ilgili risk etmenlerinin belirlenmesi önemlidir. Çocuklar neden şiddet ile ilgili yayınlara daha çok ilgi duymaktadır? Neden O alana yöneliş göstermektedir? Bu konunun incelenmesi önemlidir. Aile sorunları, eğitim sorunları, ekonomik sorunlar gibi konuların varlığı yanında çocuklar için şiddet içeriğinin daha farklı tanımlamaları da olabilir. Meclisin bu anlamda yapacağı çalışma bugüne kadar yapılanların irdelenip incelenmesinden öte meclis eli ile soruna çözüm üretilecek yasal düzenlemeleri sağlamak, kurumlar arası koordinasyonu geliştirmek açısından yararlı olacaktır…”