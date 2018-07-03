Instagram, kaybolmayacak Hikayeler çubuğunu test ediyor. Instagram’da hikayeler kaybolmasa çok güzel olmaz mı?

Instagram’da hikayeler ana ekrandan kaybolmayacak şekilde tasarlanıyor. Instagram bir fotoğraf paylaşım platformu olarak başladı. Facebook, Instagram’ı satın aldıktan sonra birçok yenilik getirdi. Instagram Daha kapsamlı bir uygulama haline geldi.

Instagram’da Hikayeler özelliği Ağustos 2016’da kullanıma başlanmıştır. 2016’dan beri birçok özellik gelmiş. En son olarak ise Instagram Yeni mobil video servisi IGTV uygulamasını duyurdu. Böylelikle Youtube rakip oldu.

Facebook, Instagram‘ı Nisan 2012’de tam 1 milyar dolara satın aldı. Instagram 1 milyar dolara satın alındığında sadece 13 çalışanı vardı. Facebook, Instagram’ı satın aldıktan sonra birçok yenilik getirdi.

2018 verilerine göre Instagram kullanıcı sayısı 800 milyon. Türkiye’de ise bu sayı 37 milyon. Her gün yaklaşık olarak 95 milyon fotoğraf paylaşılıyor. Şimdiye kadar 40 milyardan fazla fotoğraf paylaşıldı. Instagram kullanıcılarının %90’nı 35 yaşından küçük. Facebook’a göre kullanıcılar daha genç.

Instagram’da hikayeler kalıcı oluyor

Instagram ana sayfanızdan asağıya doğru hereket ettiğinizde hikayeler çubuğu gözden kaybolur. Instagram’ın yeni özelliği ile bu sorun ortadan kalkacak. Hikayeler çubuğu her zaman önünüzde tutmak için daha kalıcı ve yapışkan bir yaklaşımı test ediyor. Her anı görmemizi isteyen bir yapı ortaya çıkarmaya çalışan Instagram, bu özelliği ile daha fazla paylaşım yapma yolunu açıyor.

Yapılan çalışmalarda ana ekrandan aşağı doğru ilerledikçe, hikaye çubuğu görünmeye devam ediyor. Yakın zamanda görebileceğimiz bir yenilik.

Sosyal medya kullanmalı mıyız?

Gün geçtikçe kullanıcı sayısını arttıran Instagram, gençleri ve bizleri nasıl etkiliyor. Birçok düşünür ve psikolog bu konuda çalışmalar yapıyor. Her şeyin iyi gittiğini ve hayatta hiçbir sıkıntı çekmediğimizi belirttiğimiz bir duruma geldik. Yediğimiz, içtiğimiz ve kendimiz için önemli durumları paylaşıyoruz. Bunun sebebi yalnızlık mı, yoksa sosyal medya araçları bizi yalnızlığa mı itiyor? Gerçekliği kırdığını düşünen birçok yazar, gerçek hayattan koptuğumuzu ve gerçek, çetin dünya ile karşılaştığımız takdirde ise başarısız olacağımızı söylüyor. Bu durumu önlemek amacıyla kendimize sınır koymalıyız. Bunu yapamayacak iradeye sahip isek sosyal medya araçlarını silmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ve bu sosyal medya araçlarını çocuklarımızdan ve gençlerimizden uzak tutmalıyız.