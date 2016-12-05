İnsansız hava araçları ağaçlandırmada kullanıldı

İzmir’in Buca ve Seferihisar ilçelerinde 3 Ağustos 2016 tarihinde çıkan orman yangınlarında yanan alanların ağaçlandırılması için yapılması gereken ölçümler insansız hava aracı (drone) ile belirlenerek sayısallaştırıldı ve haritalara aktarıldı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) İzmir’de ilk kez uyguladığı bu teknik ile hem zamandan hem de işgücünden büyük tasarruf sağlandı.

OGM’nin Buca ve Seferihisar orman yangınları sonucunda yürüttüğü enkaz temizleme ve arazi hazırlık çalışmaları devam ederken, ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağı arazideki ölçümler de yapılarak sayısal ortama taşınıyor. Büyük bir titizlikle yürütülen bu ölçümler sırasında ise İzmir’de ilk defa insansız hava aracından faydalanıldı.

Ormancılık çalışmalarının fotoğraflanması ve videoya kaydedilmesinde kullanılan Drone’lar bu kez haritacılık kadastro çalışmalarında kullanıldı. Buca ve Seferihisar yangın bölgelerinde önceden belirlenen ve hassas GPS ile koordinatlanan noktalar üzerinde drone uçurularak 90 derecelik açıyla fotoğraf çekimleri yapıldı. Bu çekimler daha sonra bilgisayar ortamında sayısallaştırılarak yorumlandı ve haritalara aktarıldı. Bu haritalardan da faydalanılarak bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına başlanılacak.

Orman teşkilatının teknolojinin getirdiği yeni imkanlarla çalışmalarını desteklediğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Orman yangınlarının meydana geldiği arazilerde yapılacak ağaçlandırma için arazi ölçümlerinin yapılması gerekiyor. Misal olarak 50 hektarlık bir alanın yerden ölçümü 5 gün sürüyor.

Ancak bu ölçümün drone ile yapılması durumunda çalışma 15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor. Bu teknik sayesinde hem zamandan hem de iş gücünden büyük tasarruf sağlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...