İnsan neden siyasete girer?

Ne yazık ki,”çok cevaplı”

bir soru bu…

Demokrasi öncesi dönemde, bugünkü anlamı ile “siyaset” diye bir şey olmadığını hatırlamak gerek. O zamanlarda adı Bey, Kral, Sultan ya da İmparator olan kişinin seçtikleri; “ona hizmet için” bazı görevlere getiriliyordu.

Hizmeti beceremeyenin değiştirildiği ve bu değişim işleminin genelde “değiştirilenin öldürülmesi yoluyla” gerçekleştirildiği bir sistemdi bu. Kısacası, patron ve onun tam anlamıyla sadik olması gereken hizmetkârları vardı.

“Peki ya halk?” derseniz, cevabım “yoğurt mu dediniz” olur…

Adına “halk” denen insanlara da söz hakkı verilmesi, ancak demokrasi sonrasında oldu. Verdikleri oylarla; kendilerine yakın olduğunu düşündüklerini seçebiliyorlardı. Bu arada ilk parlamento ile birlikte “iktidar” ve “muhalefet” grupları oluşmuş; zamanla da, bunlar farklı görüşlere sahip siyasi partilere evrilmişti…

Ama siyasi partilerde de, “liderler” vardı. Hatta bu “olamazsa olmaz” bir şarttı… Çünkü insan denen canlı “lidersiz yaşamayı” bir türlü öğrenememişti…

Partilere dahil olup klasik anlamıyla siyasete ilk girenler, iki ayrı gruptan oluşuyordu… Kendine “peşinden gidilecek bir lider arayanlar” ve için için bile olsa “lider olmak” isteyenler…

Yani demokrasinin ilk adımları, kendi kuruluş felsefesine ters bir yöne giden yolda atılmıştı…

Aktif olarak siyasette olmanın, çok iyi bir maddi getirisi olduğunu keşfedenlerin, üçüncü grup olarak sahneye çıkması için; fazla beklemek gerekmemişti… Parti içinde ve özelikle de iktidarda olan bir partide ne kadar yükselirlerse, o kadar artıyordu bu getiri.

Tek hedefi bu olanların yapabildikleri, bunun için gerekirse “gözünü bile kırpmadan” parti değiştirmeye kadar uzamıştı. Türkiye, bunun sık gerçekleştiği ve çok tahribata neden olduğu bir ülkeydi. Demokrasi felsefesinin iyi uygulandığı ülkelerde “bunun ne kadar tehlikeli” olduğu görülmüş ve engelleyici önlemler alınmıştı ama, biz hala göremedik…

Siyasete girmenin daha başka nedenleri de var tabii ki. Örneğin; sırf çevrensinde öne çıkmak isteyenler… Ağa ya da aşiret reisi olup, durumunu daha da güçlendirmek isteyenler… Asılda demokrasi düşmanı olduğu için, zarar vermeyi hedef alanlar…

…Ve sırf Türkiye’ye özel, tek hedefi Cumhuriyet’i yıkmak olanlar…

Elbette ki bir çıkış yolu var…

O da; demokrasiye ve Cumhuriyet’e inanmış “yeni” insanların siyasete girmesi ve bu vasıflara sahip olduğu için geri planda kalan mevcutların önünün açılması…

Ama “potansiyel yeniler” siyasete girmeyi ya istemiyor, ya da korkuyor…

Kıvıl kıvıl kaynayan bir kazana kim atlamak ister ki..?

Tek çare, onlara Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerini ve Atatürk’ün Genliğe Hitabesi’ni hatırlatmak… Sık sık, hatta durmaksızın hatırlatmak..!

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...