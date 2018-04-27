Dünya, bu sabah erken saatlerde gerçekleşen bir zirveyi konuşuyor… Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerini bir araya getiren buluşma Kim Jong-un ve Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü’nde gerçekleşti…

Böylece kurtulan; uzunca bir süreyle “3’üncü Dünya Savaşı’nın başlayacağı yer” olarak görülen Kore mi oldu sadece, yoksa tüm dünya mı, şimdilik belli değil…

Coğrafi konumu nedeniyle, bir kez daha büyük önem kazanmış oluyor Kore…

İkinci Dünya Savaşı biter bitmez başlayan “Soğuk Savaş” döneminde de, çok önemli bir yeri vardı Kore’nin…

Hele de Türkiye açısından…

Kore’ye asker göndermekle başlayan bir macera, Türkiye’nin NATO üyesi olmasıyla noktalanmıştı…

O günlerde Kore’nin önemi, kapitalizmle komünizm arasındaki ilk sıcak savaşın zoraki ev sahibi olmasıydı… Bitti denildiğinde bile bitmemiş olan bir savaştı bu… Gerçi bugünkü Zirve ile bitmesi umudu çıktı ama bunun gerçekleşebilmesi için Güney ve Kuzey Korelerin baş başa bırakılmaları gerek…

Peki, dünyanın tek süper gücü haline gelmeye çalışanlarla, “bu furyada ben de bir şeyler kapayım bari” telaşına tescilli emperyalistler ne yapacak..? Sadece seyredip, mutlu mu olacaklar..?

Bu ülkelerin mevcut lider yapısına bakınca, bunun “olasılık dışı olduğunu, rahatlıkla söyleyebiliriz…

Çünkü Kore, gerçekten de ilginç bir ülke… Halkı çalışkan, disiplinli ve teknolojiye yatkın… Bölünmüş haliyle bile biri ürettiği yüksek teknolojik ürünleri tüm dünyaya satıyor, öbürü de geliştirdiği nükleer silahlara güvenerek herkese kafa tutabiliyor…

Eğer birleşirse ne olur, bir düşünün isterseniz…

Güney Kore, doğru yolu bulup halkını eğitti… Geleceğin teknolojide olduğunu gördü, halkını da mutlu edecek bir sonuca vardı… Kuzey Kore ise “tek adam hâkimiyetine” dayanan ve saç biçimine bile karışan bir sistemle, “halinden memnun olmayan ama korkudan susan” bir halka sahip…

Birleşme durumunda, onların da hızla uyum gösterecekleri kesin… Sonuçta yıllardır özlemini çektikleri gibi “özgür” olacaklar…

…Ve bu birleşme her şeye rağmen mümkün olabilirse, aynı dertten şikâyetçi başka uluslardan halklara da örnek olabilir…

Biraz zaman alır gerçi ama “halkı eğitilmiş, demokrasi ile yönetilen ülkelerin olduğu bir Ortadoğu” olsa kötü mü olur..?

O zaman; Başkanlık Kürsüsü’nün arkasında “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” yazan TBMM’yi, daha Cumhuriyet kurulmadan “eğitilmiş nesiller yetiştirmeye” başlanmış olduğunu hatırlayın…

Emperyalistlerin kolay yöneltilecek cahil insan kitleleri istediğini de hiç unutmayın..!