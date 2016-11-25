İnşaat sektöründe güven erozyonu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Sektörel Güven Endeksi verilerine göre inşaatta sektörel güven bir ayda yüzde 6.9 azalarak 81.32’den 75.75 değerine düştü.

TÜİK sektörel güven endeksleri 0 – 200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini; 100’den küçük olması ise kötümserliği gösteriyor.

TÜİK 2016 Kasım ayı Sektörel Güven Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre Ekim ayında 81.32 olan mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi Kasım ayında yüzde 6.9 azalarak 75.75 değerine geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksindeki bu azalış; gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. “Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 11.3 azalırken, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 0.2 arttı.

Hizmet Sektöründe artış

TÜİK verilerine göre Ekim ayında 94.49 olan mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi, Kasım ayında yüzde 2.4 artarak 96.78 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde

“iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 1.2, yüzde 3.5 ve yüzde 2.6 arttı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 96 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Kasım ayında yüzde 0.2 azalarak 96.03 değerine düştü. Güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını değerlendiren girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. “Mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısı ise arttı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar endeksi yüzde 2.7 azalırken, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0.3 ve yüzde 1.5 arttı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...