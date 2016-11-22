İnşaat sektörü hız kesmeden büyümeye devam ediyor

KOCAELİ’DE bulunan Mamikler İnşaat’ın sahiplerinden Haluk Mamik, inşaat sektörün hız kesmeden büyümeye devam ettiğini ve son dönemin yükselen anlayışının, şehrin karmaşasından ve kalabalığından uzak ama ihtiyaç halinde merkezi yerlere kolayca ulaşabilecek kadar yakın yaşam alanlarını tercih etmek üzerine kurulu hale geldiğini dile getirdi.

Çoğu insanın 1999 depreminden sonra göç ettiği Kocaeli bölgesinde, riskli deprem bölgesi olmasına rağmen, şehir merkezindeki depreme dayanıklı yapıları ile dikkat çeken ve bölgede yeni projelerine de devam eden Mamikler İnşaat, Kocaeli ve çehresini güzelleştiriyor. Mamikler İnşaat’ın, başta Başiskale ve Yahya Kaptan bölgesinde olmak üzere devam eden 13 projesi bulunuyor.

Mamikler İnşaat sahiplerinden Haluk Mamik, hayata geçirdikleri projeleri insanların yerlerinde incelemesini tavsiye etti. Haluk Mamik, inşaat sektörün hız kesmeden büyümeye devam ettiğini ve son dönemin yükselen anlayışının, şehrin karmaşasından ve kalabalığından uzak, ama ihtiyaç halinde merkezi yerlere kolayca ulaşılabilecek kadar yakın yaşam alanlarını tercih etmek üzerine kurulu hale geldiğini dile getirdi.

Mamikler Grup tarafından hayata geçirilen 9 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen Çiçek Residence, Kocaeli’nde bu ihtiyaçlara uygun olarak yükseliyor. Toplam 5 blok, 64 adet daireden meydana gelen Çiçek Residence, 6,300 metrekarelik yeşil alan ve sosyal alan içeriyor.

Fitness merkezi, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, açık ve kapalı otopark, süs havuzu, güvenlik, sauna, Türk Hamamı, kafe ve kamelyalar bulunuyor.

Başiskele Yuvacık mevkiinde konumlanan ve ana cadde üzerinde yükselen proje lokasyonu ile dikkat çekiyor. Hem Bursa’ya hem Ankara’ya hem de İstanbul’a yakın olan ve doğal güzelliklerini kaybetmeyen Kocaeli’de kurdukları yeni ve özel yaşam alanlarını görmek için herkesi bölgeye davet eden Mamikler Grup sahiplerinden Haluk Mamik, projeyi gördükten sonra herkesin memnun kalacağından ise emin olduğunu ifade etti.

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