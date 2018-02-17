MESLEKTE BİRLİK ÜLKEDE DİRLİK OLACAKTIR

İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Adayı Murat Saraçyakupoğlu: “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önderimiz Atatürk’ün de veciz bir şekilde ifade ettikleri gibi: “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır!” Bu düsturla yola çıkan Meslekte Birlik Grubu olarak göreve hazırız” dedi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nin 23. Dönem Olağan Genel Kurulu 18 Şubat Pazar günü gerçekleşecek. Meslekte birlik ülkede dirlik sloganıyla yola çıkan Meslekte Birlik Platformu İMO Ankara Şube 23.Dönem Başkan adayı ve İnşaat mühendisi Murat Saraçyakupoğlu seçimler öncesi gazetemiz Genel Yayın Koordinatörü Orhan Uğuroğlu’nu ziyaret etti. Saraçyakupoğlu ziyarette verdikleri söyleşide kurumunu nelerden rahatsız olduklarını ve neleri değiştirmek istediklerini şu şekilde dile getirdi.

Soru: Kendiniz hakkında biraz bilgi verir misiniz? Kimdir Murat Saraçyakupoğlu?

Murat Saraçyakupoğlu: 1970’te Ankara Çankaya’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 1996 yılında KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. İş hayatına özellikle inşaat alanında faaliyet gösteren, kurumsal yapıya sahip aile şirketinde yönetici olarak başladım.

Halen, aynı şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmekteyim. Aktif iş hayatının yanı sıra sivil toplum örgütlerinde yürüttüğüm faaliyetlerle katma değer üretmeye çalışıyorum. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı, MÜSİAD ve Birlik Vakfı Ankara Şubeleri Üyeliği görevlerini yürütmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Soru: Meslekte Birlik Grubu hakkında bilgi verir misiniz?

Saraçyakupoğlu: Meslekte Birlik çatısı altında buluşan biz inşaat mühendisleri, hiç bir siyasi partinin veya eğilimin parçası olmadığımızı; ortak değerlerimiz olan milli ve manevi değerlerin, vatan ve milletinin menfaatlerini her şeyden üstün tutan bir anlayış etrafında toplanmış bir mühendis grubuyuz. Bu duygularla, tarihimizin ve coğrafyamızın bize yüklemiş olduğu sorumlulukların farkında olduğumuzu düşünüyor ve bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmek için her manada hazır ve yetkin olduğumuzu ilan ediyoruz.

Soru: Meslektaşlarınız neden sizin grubunuzu tercih etmeliler?

Saraçyakupoğlu: İnşaat Mühendisliği İngilizcede Civil Engineering, Arapçada Mühendis Medeni, başka bir deyişle bir çok dilde olduğu gibi Medeniyet Mühendisliği anlamına gelmektedir.

Bu açıdan bakıldığında, bir ülkenin gelişiminde dünya genelindeki anlaşıldığı anlamıyla uygarlık mühendisliği olan inşaat mühendisliğinin önemi açıkça anlaşılmaktadır.

Bu kadar önemli olan bir mesleğin mensuplarının oluşturduğu ve yasalarla önemli görevler verilmiş olan meslek odasının da asli ve öncelikli vazifesinin, üyesi olan meslek grubunun haklarını mümkün olan en iyi seviyelere yükseltmek ve toplumda hak ettiği saygınlığı kazandırmak olmalıdır.

Ancak yıllardır, kendilerini çağdaş inşaat mühendisleri olarak tanımlayan ve İMO Ankara Şubesini yönetenler inşaat mühendislerinin sorunları ve hakları için çalışmalar yapmak yerine marjinal grupların, devlet ve millet aleyhine yaptıkları eylemlere katılıp söylemlerine destek olmuşlardır.

Hem üyelerin alın terlerinden artırarak verdikleri aidatlarla hem de yasalarla verilen imkânlarla elde edilen gelirleri, asıl sorumluluklarını yerine getirmek yerine çarçur etmekten geri durmamışlardır. Kaldı ki odaya kayıtlı yirmi beş bini aşkın inşaat mühendislerinin büyük bir çoğunluğu üyesi oldukları odanın yapmış olduğu, meslekleri ile ilgili olmayan icraatlarını onaylamadıkları gibi yapılan faaliyet ve açıklamalardan büyük bir rahatsızlık duymaktadır.

Son zamanlarda toplumda ve meslektaşlarımızın arasında da infiale neden olan Türk Tabipleri Birliğinin yakışıksız ve kabul edilemez açıklamasına, Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliğinin yapmış olduğu destek açıklaması da bardağı taşıran son damla olmuştur.

Kahraman Mehmetçiğimizin Suriye’nin kuzeyinde terör odaklarına yapmış olduğu, adı Zeytin Dalı olacak kadar barışa ve bölge huzuruna hizmet eden; hiçbir din, mezhep ve etnik topluluğu ve özellikle sivilleri hedef almayan operasyona “fikir özgürlüğü” maskesi altında karşı çıkan bu anlayışı şiddetle kınıyoruz. Adı çağdaş olan, öte yandan dünyadaki gelişmeleri okumaktan yoksun ve ellerinde kalan tek özellik ise -maalesef- devlete ve millete muhalefet etmek, yeri geldiğinde yüzleri bez parçalarıyla kapatılmış ve kamu malına zarar veren teröristlere yardakçılık yapmak olan bu anlayışı reddediyoruz. Bu anlayış ne ülkemize, ne milletimize ne de meslektaşlarımıza hiç bir fayda sağlamayacaktır.

Soru: Seçimleri kazanmanız durumunda yapacaklarınızdan söz eder misiniz?

Saraçyakupoğlu: Meslekte Birlik grubu olarak, İMO Ankara Şubesi’nin yönetimine talip olan birbirinden değerli yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin “önce ülkem ve milletim” anlayışıyla başta meslektaşlarının mutluluğu, güvenci olmak üzere gece gündüz demeden çalışacaklarına olan inancımız tamdır. Meslek odalarının toplumun ve ülkenin menfaatleri konusunda fikir beyan etmeleri tabiidir ve mutlaka yapıcı eleştiriler de getirmelidir.

Bu konu da biz de üzerimize düşeni elbette yapacağız. Ancak bunu yaparken asli vazifelerimizi asla ihmal etmeyecek, odamızın ve on binlerce üyemizin hak ettikleri saygınlığa ulaşmalarını sağlamak için var gücümüzle çalışacağız.

Unutmayalım ki sevgi emek, değişim bir oy ister

Unutmayalım ki sevgi emek, değişim bir oy ister. İşte tam da bu yüzden 18 Şubat günü meslektaşlarımızın seçimlere katılım sağlayarak “bir oy ile ne olacak” demeden Meslekte Birliğimizi desteklemelerini istirham ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, yapılacak olan Genel Kurulumuzun ve seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyor, meslektaşlarımızın bu seçimlere yüksek bir katılım sağlayarak emaneti ehline vermelerini istiyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önderimiz Atatürk’ün de veciz bir şekilde ifade ettikleri gibi: “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır!” Bu düsturla yola çıkan Meslekte Birlik Grubu, İsmail Gaspralı’nın işaret ettiği gibi “Dilde Birlik, Fikirde Birlik, İşte Birlik” anlayışı ile bir araya gelmiş, Hacı Bektaş-ı Veli’nin söylediği gibi “Bir Olmuş, İri Olmuş, Diri Olmuştur”.

Gönülden inanıyoruz ki: “Meslekte Birlik, Ülkede Dirlik olacaktır.