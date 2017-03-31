Türkiye inşaat malzemeleri sektöründe 2016 yılında ihracat, yüzde 10.2 gerileyerek 15.2 milyar dolara indi. 2016 yılında yüzde 8.7 gerilemesine karşın ABD, en çok inşaat malzemeleri ihracatı yapılan Pazar oldu.

İMSAD tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan Sektör Raporu’nun mart ayı sonuçlarına göre, Türkiye inşaat malzemeleri sektöründe ihracat 2016 yılında yüzde 10.2 gerileyerek 15.2 milyar dolara indi.

Rapora göre, 2016 yılında ABD’ye ihracatın yüzde 8.7 gerilemiş olmasına rağmen ABD, 2016 yılında en çok inşaat malzemeleri ihracatı yapılan pazar haline geldi. ABD’de inşaat ve konut sektöründeki toparlanma ihracatı destekledi.

İMSAD’ın mart ayı Sektör Raporu’na göre, inşaat malzemeleri ihracatında ilk sırayı ABD’nin almasında yakın pazarlara olan ihracattaki gerileme etkili oldu. Bir önceki yıla göre ihracatında yüzde 29.2’lik gerileme yaşanan Irak ise ikinci sıraya yerleşti.

Yakın ve komşu ülkelere ihracat önemli ölçüde gerilerken, İsrail’e ihracat yüzde 16.9 arttı. İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi üç önemli ülkeye yapılan ihracatta da gerileme yaşandı.

Rusya en çok ihracat yapılan ilk 20 pazarın dışına çıktı Yakın ve komşu ülkelerin içinde yer alan Mısır ve Cezayir’e ihracat düşerken, Fas’a olan ihracat artış gösterdi. Kafkas ve Orta Asya ülkelerinin büyük bölümüne ihracat 2016 yılında da geriledi. Azerbaycan ve Türkmenistan’a ihracatta önemli ölçüde düşüş yaşanırken, Gürcistan’a ihracat yüzde 1.6 yükseldi.

İki Balkan ülkesi Romanya ve Bulgaristan’a ihracat artarken, Rusya’da son dönemde görülen ekonomik küçülme ve yılın büyük bölümünde bu ülke ile yaşanan sorunların da etkisiyle Rusya en çok ihracat yapılan ilk 20 pazarın dışına çıktı.

Yapı ruhsatları arttı Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2016 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 5.5, yüzölçümü yüzde 7.3, değeri yüzde 15.4, daire sayısı yüzde 10.6 oranında arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 2016 yılında 202.3 milyon metrekare iken; bunun 112.8 milyon metrekaresi konut, 48.2 milyon metrekaresi konut dışı ve 41.3 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 150.9 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. İnşaat sektörü güven endeksi 13 puan birden yükseldi İnşaat sektöründe güven endeksi 2016 yılı ikinci yarısında sürekli gerileme göstererek 17.6 puan birden düşmüştü.

Güven kaybı daha çok sektörün dışındaki dinamiklerden kaynaklanmıştı. 2017 yılında ise inşaat sektörü güven endeksinde hızlanan bir iyileşme yaşandı. Ocak ayında 6 puan ve Şubat ayında 5.9 puan artan güven endeksi Mart ayında ise sıçrama göstererek 13 puan birden yükseldi.

İnşaat sektörüne yönelik açıklanan destekler güveni artırarak güven son üç aydaki artış ile birlikte son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Konut fiyat artışları, maliyet ve enflasyon artışlarının altında kaldı

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