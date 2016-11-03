İnşaat Fuarı’nda yabancı satışı artacak

İNŞAAT Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Adil Gökçadır, beraberindeki heyetle BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gökçadır ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, protokol ziyaretlerine devam ediyor.Geçtiğimiz haftalarda yapılan olağanüstü genel kurulla göreve gelen İMSİAD Yönetim Kurulu, Bursa Ticaret Sanayi OdasıYönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ı Altıparmak Hizmet Binası’ndaki makamında ziyaret etti. İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gökçadır başkanlığında gerçekleşen ziyarette Yönetim Kurulu üyeleri Murat Evke, Ahmet Tahtalı, Serkan Savu, Gürol Ferik ve Hüseyin Kul yer aldı.

2017 İNŞAAT FUARI’NDA METREKARELER BÜYÜYECEK

İMSİAD’ın yeni dönem hedefleri ve projeleri hakkında BTSO Başkanı Burkay’ı bilgilendiren Gökçadır, Nisan ayında gerçekleştirilecek “Bursa İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı” hazırlıklarına şimdiden başladıklarını söyledi. Her yıl bir öncekine göre daha iyi bir fuar gerçekleştirme hedefinde olduklarını ifade eden Gökçadır, “İMSİAD’ınEtkilikKomisyonu fuar biter bitmez çalışmalarına başladı. Bu yıl geçen yıla göre metrekareler büyüyecek. Farklı sebeplerle katılamayanlar bu yıl katılmak için şimdiden sıraya girdi diyebiliriz. BTSO ile bu konuda güzel bir işbirliğimiz var. Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan bazı olumsuz gelişmelerden ötürü yabancıya konut satışında biraz gerileme oldu. 2017 İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı’nda yabancı satışının artacağını düşünüyorum. Bu konudaki desteklerinden ötürüBTSO’ya teşekkür ediyorum” dedi.

DÖNÜŞÜM KONUSUNDA FİKİR SUNMAYA HAZIRIZ

Bursa’nın en önemli sorunlarının başında gelen kentsel dönüşüm konusuna yeni dönemde daha fazla eğileceklerinin de altını çizen Gökçadır, Bursa’nın acil bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurguladı. Gökçadır, “Kentsel dönüşüm konusunda Bursa’nın kat etmesi gereken çok yol var. Bizler şehrin doğru ve planlı gelişmesi için Bursa’nın önemli kurumlarıyla çalışmalar yapmak, fikirlerimizi sunmak istiyoruz. Yerel yöneticilerle görüşmeler yapıyoruz, sizlerin de bu konuda desteğinizi arzuluyoruz” dedi.

BTSO SEKTÖREL KONSEYLERİMİZ GÜNDEM BELİRLEMEYE DEVAM EDİYOR

Ziyaretten mutluluk duyduğunu belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay daiş dünyasından gelen her talebi değerlendirmeye çalıştıklarını bu doğrultuda inşaat sektörüne de ciddi katkı sunduklarını ifade etti. Ortak aklın gücüyle geleceğin kentine vizyonuyla projeleri sürdürdüklerini belirten Burkay, ortak aklı harekete geçirecek en önemli projelerinin başında gelen BTSO sektörel konseylerin de çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda BTSO İnşaat Konseyinin de sektör için projeler ürettiğini belirten Burkay, “Sektörel konseylerimizi yurt içi ve yurt dışı büyük fuarlara götürerek onlara yeni vizyonlar katmaya gayret ediyoruz. Yeni nesil fuar organizasyonlarımızla Bursa ve ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlarken yurt dışı fuarlara götürdüğümüz iş adamlarımızda ikili iş görüşmeleriyle önemli bağlantılar kurup mutlu bir şekilde ülkelerine dönüyorlar. Benzer çalışmalarımızı inşaat sektörü için de yaptık, yapmayı da sürdürüyoruz” diye konuştu.

SEKTÖRLERİMİZİN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARTIYORUZ

Günümüzün en önemli tanıtım ve pazarlama stratejileri arasında fuarcılığın yer aldığının altını çizen Burkay, 2017’nin Nisan ayında eş zamanlı olarak yapılacak İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Burkay şunları söyledi: “Sektör temsilcilerimizden gelen talepler doğrultusunda düzenlediğimiz ‘Bursa İnşaat ve Gayrimenkul Fuarı’, bu yıl da yine büyük bir heyecanla bekleniyor. İMSİAD ve TÜYAP ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan önceki fuarlarımız, gayrimenkul ve inşaat sektörünün iş hacmine büyük katkı sağlamıştı. İnşallah 2017 yılında gerçekleştireceğimiz fuarla da sektörün gücünü ve potansiyelini en iyi şekilde sergilemeyi hedefliyoruz” dedi.

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