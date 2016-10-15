INOCTE 2016’nın ardından

INOCTE (International New Tendencies Congress in Ottoman Researches) “In memory of Prof. Dr. H. Nejat Göyünç) October 7- 9, 2016 Sarajevo. Osmanlı Araştırmalarında Yeni Gelişmeler Uluslar arası Kongresi.

Saraybosna, İstanbul’un Avrupa’daki parçası. Türk’ün Avrupa’daki ileri karakolu. Sarybosna 7-9 Ekim 2016 tarihinde uluslar arası büyük bir kongreye ev sahipliği yaptı.

Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü öncülüğünde toplanan tarih ve edebiyat kongresinde 59 davetliden büyük bir bölümü bu bilimsel şölene katıldılar. Kongreye Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Turkish Historical Society akademik destek sağladılar. Türk Tarih Kurumu’nun değerli başkanı Prof. Dr. Refik Turan kongreye katılarak akademik destek verdiği gibi Türk Tarih Kurumu’nun değerli katkılarıyla bu kongrenin kuvveden fiile çıkmasında önemli rol oynadı.

Sempozyumun mimarı Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alaattin Aköz idi. Kongrenin açılış konuşmalarından kapanış konuşmalarına kadar bütün tebliğleri can kulağıyla dinledi. Gerekli önlemleri zamanında alarak kusursuz bir kongrenin yüz aklığıyla gerçekleşmesini sağladı. Yardımcıları Prof. Dr. Doğan Yörük, Doç. Dr. Hüseyin Muşmal kongrenin her aşamasında canla başla çalıştılar. Kongre sekreteryasında görev alan bütün arkadaşlarımız görevlerini layıkıyla yerine getirdiler.

Yurt dışında turistik merkezlerde yapılan bilimsel toplantıların turistik geziye dönüşmemesi çoğu zaman mümkün olmaz. Ancak bu kongre bir istisna olarak tarihe geçmiştir. 7 Ekim 2016 Cuma günü saat 09.00’da başlayan kongre ciddi bir katılım ve akademik tartışmalarla son derece dakik bir şekilde gerçekleşti. Perşembe akşamı girdiğimiz Saraybosna Hills Hotel’den Pazar günü öğleyin kongre bitiminde Saraybosna şehir gezisi için çıkarak sanırım bir rekor kırmış olduk.

Kongrenin tek salonda yapılmış olması büyük bir şanstı. Böylece kongre salonları arasında koşuşturma yaşanmasından kurtulmuş olduk. 3 gün boyunca 3-4 tebliğ dışında bütün tebliğleri dinlemek şansını yakaladık. Sadece bu konu bile INOCTE şöleninin başarısı olarak tarihe geçmiş ve bundan sonraki kongrelere örnek teşkil etmiştir.

Kongreye sunulan tebliğlerden büyük çoğunluğu Bosna Hersek ve Balkanlarla ilgili idi. Tebliğlerden 1-2 tanesi hariç, diğerleri bu kongre için hazırlanmış özgün tebliğlerdi. Mehmet Ali Ünal, Yunus Koç, Tufan Gündüz, Fahrettin Tızlak, Osman Köse, Osman Gümüşcü, Ayla Efe, Taha Niyazi Karaca, Mehmet Özkarcı, Alparslan Demir, Selçuk Peker, İzzet Sak, Bilal Dedeyev, Psachalis Androudis, Mustafa Arıkan, Redzep Skrijelj, Mehmet Emin Şen, Taner Arslan, İbrahim Solak, M. Murat Öntuğ kongreye hayat veren isimlerden sadece bir kısmı. Tarih bildirilerinin yanında halkbilim ve edebiyat alanında da güzel tebliğler dinleyerek yan disiplinler konusunda aydınlanmak imkânı bulduk. Bir denizcinin yazdığı şiirlerle deniz savaşlarının arka planını gördük. Harika Osmanlı Masalları konusu bir tarihçi için de ilginçti.

Prof. Dr. Nejat Göyünç hocamızı Konya’da ve Almanya’nın Erlangen şehrinde düzenlenen Defteroloji kongrelerinde yakından tanıma imkânı bulmuştum. Merhum son derece kibar, kelimenin tam anlamıyla bir “Osmanlı Beyefendisi” idi. Onun anısına böyle bir uluslar arası kongre düzenlemekle Selçuk Üniversitesi’ndeki öğrencileri büyük bir kadirşinaslık örneği göstermiş oldular. Kendilerini yürekten kutluyorum.

INOCTE Kongresi Türk ve Dünya tarihine önemli katkılar sağlayarak başarı ile sonuçlandı. Bu büyük kongrenin mimarı Prof. Dr. Alaattin Aköz ve çalışma arkadaşlarını tekrar kutluyor, kongreye maddi ve akademik destek sağlayan kurumlara ve değerli akademisyenlere teşekkür ediyoruz.

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