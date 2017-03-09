Pizzabulls Üst Yöneticisi (CEO) Cavit Can Kırbeyi, Yurt dışına açılma zamanı geldi. Dünyanın en büyük pizza tüketicisi İngiltere’de yılda kişi başına 11 pizza tüketiliyor.

Kırbeyi, İngiliz tüketicilerin damak tadına uygun yeni Türk pizzası çeşitleri hazırlıyoruz.

“Türkiye’de ise oran sadece 3. Türkiye pazarının neredeyse 4 katı büyüklüğe sahip İngiltere, yakında Türk pizzası ile tanışacak.”

Şirketin yeni yatırımlarına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Kırbeyi, pizzanın, çalışanlar, öğrenciler, televizyon karşısında yemek yemeyi sevenler, mutfakta vakit harcamak istemeyenler gibi neredeyse her gelir düzeyinden, yaş grubundan seveni olduğunu söyledi.

Türkiye’de nüfusun yüzde 60’ının henüz hiç pizza yemediğini belirten Kırbeyi, pizzayı tatmamış bu kitlenin pazar için önemli bir hedef olduğunu söyledi. Pizzabulls olarak 10 yılda 43 şubeye ulaştıklarını bildiren Kırbeyi, şunları kaydetti:

“2006’da açtığımız ilk Pizzabulls’dan bugüne gelinceye kadar istikrarlı bir büyüme gösterdik. Hala ulaşmayı hedeflediğimiz yüzde 60’lık bir kitle var. Büyürken franchise modelini tercih eden Pizzabulls’un şubelerinin 41’i yatırımcılara ait. Ağırlıklı olarak İstanbul’da bulunan markamızın Karabük, Samsun, Eskişehir ve geçen yıl zincire katılan Rize ile Trabzon’da şubeleri var. Karadeniz pizzayı sevdi. Bölge yatırımcılarından yoğun ilgi gördük. Bu yıl Trabzon’da ikinci şube açılacak. Onu Ordu ve Giresun takip edecek. Karadenizliler özellikle kavurmalı pizzayı sevdi. Bölge insanı pideyi seviyor, bizim pizzalarımızın lezzetini kendilerine yakın buldular. Karadeniz’deki şubelerimiz en iyi satış yapanlar arasında ilk 10’da yer alıyor. Yakında bütün Karadeniz’e pizza servisi yapacağız.”

“İngiltere’den sonra sırada ABD, Çin ve Rusya gibi büyük pazarlar var”

Cavit Can Kırbeyi, bu yıl 27 şube açılmasının planlandığını belirterek, Kayseri, Malatya, Konya, Bursa, Ankara, Antalya, Adapazarı ve İzmit’in öncelikli iller arasında yer aldığını kaydetti.

Söz konusu kentlerde franchise vereceklerini, yatırım bedelinin 120 bin dolar+KDV olduğunu bildiren Kırbeyi, şöyle devam etti:

“Yatırımcı 2 yılda geri dönüş alabiliyor. Bu konuda iddialıyız. Pizza zincirleri arasında yatırım bedeli en düşük, karlılığı en yüksek olan firmayız. Yatırımdan kar etmiyoruz, ürün satışlarında da fiyatı düşük tutuyoruz. Dolayısıyla biz de kar ediyoruz, yatırımcı da kar ediyor. Yatırımcılarımız arasında 3’üncü şubeyi açanlar var. Pizzabulls’un en büyük hedefi dünya markası olmak. Yurt dışına açılma zamanı geldi. Türkiye’de büyümeye devam eden markamızın rotasına bu yıl yurt dışı güzergahlar eklendi. İlk durak ise İngiltere. Mayıs ayında Güney Londra’da ilk Pizzabulls şubesi kapılarını açacak. Dünyanın en büyük pizza tüketicisi İngiltere’de yılda kişi başına 11 pizza tüketiliyor. Türkiye’de ise oran sadece 3. Türkiye pazarının neredeyse 4 katı büyüklüğe sahip İngiltere, yakında Türk pizzası ile tanışacak.”

İngiltere’de pizza tüketiminin her yıl yüzde 5 büyüdüğünü, bu pazarda olmanın kendileri için çok iyi bir deneyim olacağını ifade etti.

Yüzde 100 Türk markası olarak İngiltere’de olacaklarını vurgulayan Kırbeyi, “İngiltere’de 5 şube için toplam 500 bin sterlin yatırım yapacağız. Diğer yandan yurt dışında kazandığımız parayı yine Türkiye’ye yatıracağız. Amacımız, Türk pizzasını dünyaya götürmek. İngiltere’den sonra sırada ABD, Çin ve Rusya gibi büyük pazarlar var. İngiltere’de kazanacağımız deneyim bizi bu pazarlara hazırlayacak.” ifadelerini kullandı.

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