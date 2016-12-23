İngiliz Büyükelçi’ye suikast

Başlığı bakıp heyecana kapılmayın… Tarihten bir yaprak çevirmek, İngiltere’nin Romanya Büyükelçisi’ne İstanbul’da düzenlenen bombalı saldırıyı anlatmak istiyorum.

İkinci Dünya Savaşı günleri… Alman ordusu Balkanlara doğru ilerlerken, karşı bloktaki devletlerin elçileri de görev yerlerini terk ediyorlardı.

Bunlardan biri de İngiltere’nin Romanya’daki Büyükelçisi Regfinald Rendall idi.

Rendall ile elçilikteki görevliler 11 Mart 1941’de trenle Sirkeci istasyonuna geldiler.

Pera Palas ve Alp Otellerinde kalacaklardı.

Büyükelçinin bavulları Pera Palas’a taşınırken büyük bir patlama oldu.

Bavullardan birinin içine yerleştirilen bomba infilak etmişti.

O bavulun yanında bulunan 7 kişi parçalanarak öldü. Bunlardan ikisi sivil Türk polisi, ikisi otel personeliydi. Ayrıca iki İngiliz kadın sekreter ve bir polis de can vermişti.

Büyükelçi odasına çıkmak üzere saniyeler önce bavulların yanından ayrıldığı için mutlak bir ölümden kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturmada, Büyükelçiyi taşıyan trenin Sofya’da mola verdiği sırada bombalı bir bavulun büyükelçinin bavulları arasına yerleştirildiği anlaşıldı. Bomba zaman ayarlıydı. Hedef treni havaya uçurmaktı. Ne var ki tren normal hızını aştığı için patlama yolculuk sırasında olmamış, otele yerleşmeye hazırlanıldığı anda meydana gelmişti.

Alman radyosu ve bazı Bulgar gazeteleri saldırının nedeni olarak suikastten korkan Büyükelçinin yanında sürekli olarak bomba taşıdığını, olay sırasında bunun patladığını öne sürdüler. Bu iddia gülümseme ile karşılandı.

Ertesi sabah olayla ilgili haber yayımlayan gazetelerden Yeni Sabah, Vatan, Hakikat, Halk, Vakit, Tan, Son Posta, Tasviri Efkar, Akşam ve Demokrat Politika gazeteleri geçici olarak kapatıldı. O gece yayımlanan Sıkıyönetim Komutanlığı bildirisinde olayın büyütülmeden verilmesi, ölü ve yaralıların fotoğraflarının kullanılmaması isteniyordu. Gazeteler bildiri yayımlanmadan önce baskıya girdikleri için bu emre uygun davranamamışlardı. Kapatılmaktan olayı iç sayfada tek sütun üzerine veren yalnızca iki gazete Cumhuriyet ile iktidar partisinin yayın organı Ulus kurtulabildiler.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya Büyükelçisi Von Papen’e de 24 Şubat 1942’de Ankara’da bombalı saldırı düzenlenmiş, Papen bu saldırıdan yara almadan kurtulurken, bombayı patlatan kişi parçalanarak ölmüştü.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikast geçmişte yaşanan bu iki suikast girişimini hatırlattı bana.

Dilerim Türkiye’de görev yapan yabancı diplomatlar bir daha silahlı, bombalı saldırıların hedefi olmazlar…

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