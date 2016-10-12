İnek sütü miktarı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı.

TÜİK, Ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince Ağustos ayında 756 bin 623 ton inek sütü toplandı.

Toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı.Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 103 bin 360 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 54 bin 523 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise bin 642 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 azaldı.

-YOĞURT VE AYRAN ÜRETİMLERİNDE DE ARTIŞ GÖRÜLDÜ-

Yoğurt üretimi 115 bin 370 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. Ayran üretimi ise 65 bin 510 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış gösterdi.

Ağustos ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı.

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