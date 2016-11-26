İnegöl çileği masaya yatırıldı

BURSA’nın İnegöl İlçesi Belediyesi tarafından ilçe tarımına yeni bir vizyon katacak ve İnegöl Çileği’nin üretimi ile pazarlanması noktasında üreticilere yeni açılımlar ortaya koyacak Çilek Çalıştayı gerçekleştirildi.

İnegöl, son yıllarda bayçekirdeği başta olmak üzere tarım markalarını geliştirmeye devam ediyor. 7 yıllık süreçte 500 dekarlık üretimden 10 bin dekarlık üretime ulaşan İnegöl Çileği’nin daha da geliştirilebilmesi adına İnegöl Belediyesi, bu alanda çalışmaları yoğunlaştırdı. İnegöl Belediyesi öncülüğünde İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası işbirliği ile çilek çalıştayı gerçekleştirildi. Royal Otel’de yapılan çalıştayda, İnegöl’ün yeni tarım markası olan çileğin geleceği masaya yatırıldı.

Sektörün temsilcilerini bir araya getiren Çilek çalıştayına; İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, İlçe Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mahmut Doğru, İnegöl Çiftçi Malları Koruma Kurulu Başkanı Selahattin Dumanlar ve Çilek üreticileri katıldı.

İNEGÖL TARIMININ YÜKSELEN DEĞERİ ÇİLEK

Çalıştayda konuşan Belediye Başkanı Alinur Aktaş; “Bugün İnegöl Tarımının yükselen değeri olan Çilek ile ilgili üreticilerimiz ve sektör temsilcilerinin katılımı ile sağlıklı ve kaliteli bir çalıştayı gerçekleştirdik. Amacımız İnegöl tarımını daha fazla ön plana çıkarmak, tarım ihracatını ve tarım gelirlerini daha fazla artırarak, sektörün hak etiği yere gelmesini istiyoruz. Bu manada İnegöl tarımına yön verme hedefiyle 2014 yılında yaptığımız Tarım Çalıştayı ve akabinde hazırlanan sonuç raporu doğrultusunda konunun tüm taraflarıyla İnegöl tarımının gelişmesi adına koordineli bir şekilde plan ve projeleri hayata geçiriyoruz. İnegöl Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı desteklemek en önemli hedeflerimiz arasında” dedi.

ÇİLEK ÇALIŞTAYI AMACINA ULAŞTI

Kurşunlu başta olmak üzere; Kınık, Çitli, Küçükyenice, Eymir ve Özlüce gibi mahallelerimizin çilek üreticileri ile bir araya gelerek bu alanda daha iyi neler yapılabilir konusunda istişare yaptık diyen Aktaş; “Ürün Toplama Merkezinin acilen yapılması gerekliliğini, beraberinde çilek fidesi destekleri, yine yapılacak Çilek Şenliği ile birlikte yeni pazarların bulunması ve çilek yetiştiriciliği konusunda eksik kaldığımız eğitim ve benzeri konularda daha donanımlı bir noktaya gelmek açısından önemli verileri ulaştığımız bir çalıştayı geride bıraktık” dedi.

İNEGÖL BİR TARIM ŞEHRİ

Şunu da ifade etmek isterim ki Mobilyası, Kaplıcası, Köftesi ile markalar şehri olan İnegöl verimli topraklarıyla da önemli bir zenginliğe sahip diyen Aktaş; “ İnegöl bir Tarım şehri, bir Ayçekirdeği Şehri, bir Çilek şehri. Dolayısıyla insanlarımızın bu noktada daha fazla kazanç elde etmesi için, üretim standartlarını daha iyi noktalara çekebilmesi için ve bunun karşılığını katma değer olarak alabilmesi için bu ve benzeri hamleleri İnegöl Belediyesi olarak yapmaya devam edeceğiz” dedi.

ÇİLEK ÇALIŞTAYINDA ÖNE ÇIKAN KONULAR

Çilek Çalıştayında öne çıkan konulara da değinen Başkan Aktaş; “Biz daha ürünümüzün ismini dahi tam olarak bilemiyoruz. Çalıştayda ürünümüze İnegöl Çileği, Bursa Çileği ve Uludağ Çileği diyen üreticilerimiz var. Biz özellikle ürün isminin tescili ve Ürün Toplama Merkezi ile alakalı çalışmalar yapacağız. Çilek fidesinin pahalı olmasından bahsedildi. Fide konusunda üreticilerimize destek ön plana çıktı. Üretimde öne çıkan önemli bir konuda eğitim oldu. Ayrıca ürünün tanıtımı ve pazarlanması noktasında bir Çilek Şenliği veya festival yapılmasına karar verildi. Ürünün Paketlenmesi, ürünün toplanması ve sonrasında yaşanan sıkıntılar ortaya konuldu. Sonuç olarak öne çıkan bu konularda belediyemizin muhatap olduğu alanlar olduğu gibi, belediyemiz dışındaki kurumları ilgilendiren konularda mevcut. Bizler İnegöl Çileğinin hak etiği yere gelmesi noktasında çalıştayda öne çıkan bu konular ile alakalı koordinasyonu sağlayacağız” dedi.

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