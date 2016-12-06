İncirlik’te kritik görüşme!

Orgeneral Hulusi Akar, İncirlik’te ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İncirlik’te bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu halde, 05 Aralık 2016 tarihinde bölgede bulunan birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Adana’ya gitti. Orgeneral Akar ilk olarak İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’nda incelemelrde bulundu daha sonra daha sonra ABD personelinin Noel’ini kutlamak için İncirlik’te bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Orgeneral Akar, ardından Adana Valiliğini ziyaret etti ve 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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