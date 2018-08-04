Aydın’ın Germencik ilçesinde geçen ayın sonundan itibaren etkili olan yağmur, incirde verimi ve kaliteyi düşürdü.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, zararın yüzde 40, üreticiler ise zararın yüzde 50 olduğunu belirtti. Çiftçiler, borçların ertelenmesi yerine zarar gören üreticilere destek verilmesini istedi.

Aydın‘da kaliteli incirinin üretildiği mahallerden kırsal Meşeli’de, 28 Temmuz- 1 Ağustos arası etkili olan sağanak yağmur, ağaçlardaki incirleri çatlatıp kalitesinin düşmesine yol açtı. İncir üreticisi hasat zamanını beklerken, ürünü dalında zarar gördü. Vatandaşlar, zarar tespit çalışması sonrası borçların ertelenmesinin değil, çiftçiye destek verilmesinin daha doğru olacağını ifade etti.

Meşeli Mahalle Muhtarı Ali Çelik (36), mahallede yaklaşık 3 bin dönüm incir bahçesi olduğunu, bu bahçelerdeki incirlerin, yağmurlardan zarar gördüğünü, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nün, zarar gören vatandaşlara, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’na olan borçların ertelenmesi için form gönderdiğini söyledi.

Üreticinin bu formları doldurarak, ilçe tarım müdürlüğüne teslim ettiğini vurgulayan Çelik, “Bizim devletimizden isteğimiz vatandaşın kaç dönüm arazisi varsa, dönüm başına zararın ödenmesidir. Vatandaşlar, özel bankalardan da rahat kredi kullanabildikleri için özel bankalara çiftçinin borcu daha çok. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları inceleme sonrasında zararın yüzde 40 olduğunu tespit etti. Ama bizim görüşümüz, yüzde 50’nin üzerinde bir zarar var. Devletimize güveniyoruz. Bize yardımları olacaktır. Borçların ertelenmesi bizim için kökten bir çözüm değil. Borçlar ve faizler ertelense bile, incir olmazsa çiftçi borcunu nasıl ödeyecek” dedi.

İncir üretimi yaparak ailesinin geçimini sağladığını belirten Süleyman Aldemir (44) ise, “İncir üreticisi olarak yağan yağmurlardan dolayı ürünlerimiz büyük zarar görmüş durumda. Zor durumda kaldık. Devletimizden destek bekliyoruz” diye konuştu.