Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, meydanlardaki coşkulu, başarıya inançlı halinden bir hayli uzaktı. Delegelerin olağanüstü kurultay için gerekli imzayı vermeyeceği endişesi duyduğu çok belliydi.

Unutulma korkusu yaşıyor gibiydi.

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Partisini sert sözlerle eleştirdi.

“CHP, genel başkanını, kadrolarını, tüzüğünü, programını yenilemelidir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamazsınız… Eğer bunlar yapılmazsa gelecek seçimde oy oranı yüzde 20’nin altına düşer” dedi örneğin…

“Türkiye’de demokrasi yok. CHP’de var mı? Bizde de yok. Tek adam yönetimini esas alan Anayasa ile yine tek adam yönetimine göre yazılmış CHP Tüzüğü aynı” yorumu da ilginçti.

Yerel seçimde İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olmayacağını da açıkladı, partide birkaç kişinin oturup başkan adaylarını belirlemesinin hiç demokratik olmadığını ifade etti.

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Peki, şimdi ne olur?

Öyle anlaşılıyor ki CHP’de kazan fokur fokur kaynıyor.

Ama, “Bu kaynama olağanüstü kurultay getirir mi” sorusuna “Evet” demek pek kolay değil.

İnce, eğer birkaç ay içinde olağanüstü kurultayı toplayamazsa Yalova’daki köyüne çekilmek ve yeni bir hamle yapmak için yerel seçim sonuna kadar beklemek zorunda kalabilir.