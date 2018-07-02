Yapılandırma ile ilgili 4 ncü yazımızı sunuyorum. İnceleme ve takdir komisyonunlarına incelenmek için sevk edilen mükelleflerin de yapılandırmadan yararlanacaklar. Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edileceği ve bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalar da Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.

Buna göre;

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak kapsama giren vergi ve vergi cezaları açısından, Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde bu tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edileceği ve bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalar,

Pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanmak üzere ya da kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler üzerine tahakkuk edecek alacaklar,

31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilmesi gerektiği halde Kanunun yayımı tarihi itibarıyla bildirilmeyen veya bildirildiği halde eksik tahakkuk eden emlak vergisi bildirimleri üzerine tahakkuk edecek alacaklar,

Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinde sayılan diğer ücrete tabi mükelleflerin gelir vergileri yapılandırılacaktır.

DEVAM EDEN İNCELEMELERDE BAŞVURU SÜRESI VE ŞEKLI

İncelemelerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Maliye’nin hazırladığı dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir

31 Temmuz 2018 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnameler için madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin bu tarihe kadar başvurmaları gerekir. 31 Temmuza 30 günden az bir süre var ise mükelleflerin süresi buna göre uzayacaktır.

Örneğin, Tebligat 28/06/2018 tarihinde yapılmış olsun bu takdirde mükellef 31/07/2018 tarihine kadar yapılandırma isteminde bulunabilecektir. Tebligat, 15/07/2018 tarihinde yapılmış ise tebliğ tarihi ila 31/07/2018 tarihi arasında 11 gün var. Bu süre 30 günden az olduğundan 14/08/2018 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Mükellefler bu fıkralardan, adlarına yapılan tüm tarhiyatlar için yararlanabilecekleri gibi sadece talep edecekleri tür ve dönemler için de yararlanabileceklerdir.

ALACAK TUTARININ TESPITI

Konuyu bir örnek ile anlatmaya çalışalım. Mükellefin, Nisan/2016 vergilendirme dönemine ilişkin katma değer vergisi yönünden incelemeye alınmış yapılandırma ile ilgili Kanunun yayımı tarih itibarıyla inceleme sonuçlanmamıştır. Ayrıca mükellef tarafından bu Kanun uyarınca söz konusu vergi türünden geçmişteki yapılandırmalara göre de matrah artırımında bulunmamıştır.

İnceleme sonucu düzenlenen vergi inceleme raporu ve ihbarnameler mükellefe 11/09/ 2018 tarihinde tebliğ edilmiştir. İnceleme raporu ile rapor üzerine mükellef adına 7.000.000,00 TL katma değer vergisi ve 7.000.000,00 TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir.

Mükellef, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Kanundan yararlanmak üzere yazılı başvuruda bulunmuştur.

Buna göre;

Ödenecek Tutar

Vergi Aslının %50’si (7.000.000/2) =3.500.000,00 TL

Yİ-ÜFE Tutarı (3.500.000*%2.26) = 324.100,00 TL

Gecikme Faizi = 196.000,00 TL

TOPLAM : 4.020.100,00 TL’dir.

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

Vergi Aslının %50’si : 3.500.000,00 TL

Gecikme Faizi : 2.744.000,00 TL

Vergi Ziyaı Cezası : 7.000.000,00 TL

TOPLAM : 13.244.000,00 TL’dir.

Bu örneğe göre mükellefin ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen ayda (Ekim/2018) yapılandırılan alacak tutarını ilk taksit ödeme süresi içinde defaten ödemesi hâlinde bu tutara faiz ya da katsayı uygulanmayacağı gibi ödenecek toplam tutar içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarı ile gecikme faizi toplam tutarı olan (324.100+196.000=) 520.100,00 TL üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacaktır.

Buna göre, mükellef borç aslının yarısı olan 3.500.000,00 TL ile Yİ-ÜFE tutarı ile gecikme faizi için [520.100-(520.100 x %90)=] 52.010,00 TL olmak üzere toplam 3.552.010,00 TL ödeyecektir.

Mükellefin, yapılandırılan alacağı ikişer aylık dönemler hâlinde azami 6 eşit taksitte ödemek istemesi halinde ise (1,045) katsayısı uygulanarak taksit ayları; Ekim/2018, Aralık/2018, Şubat/2019, Nisan/2019, Haziran/2019 ve Ağustos/2019 aylarımda bir yıl içinde ödeyebilecektir.