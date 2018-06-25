24 Haziran seçim sonuçlarını gölgede bırakacak çok önemli bir tartışma CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile FOX TV’nin başarılı televizyoncusu İsmail Küçükkaya arasında çıktı.

Küçükkaya FOX TV’de Fatih Portakal ile seçim sonuçlarını sunarken Muharrem İnce’ye, “Neredesiniz? Ne diyeceksiniz?” diye cep telefonundan bir mesaj göndermiş.

İnce’den gelen mesajı Küçükkaya canlı yayında aynen, “Adam kazandı” diye okudu ve konuklarına nasıl yorumlandıklarını sordu.

Muharrem İnce’nin televizyonalar canlı bağlantı yaparak çıkmaması ve sadece Küçükkaya’ya kısa bir mesajla yanıt vermesi sosyal medyada büyük bir patlamaya neden oldu.

Muharrem İnce dün saat 12.00’de yaptığı basın açıklamasında bir soru üzerine konuya ilişkin şunları söyledi:

“Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya’ya arkadaşça mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi deneyimli siyasetçinin bunu yapmaması gerekirdi. Vatandaşlarımızın bunu bir Tweet ile öğrenmemesi gerekirdi. Onu haber yapacağını düşünmediğim için, demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim, bir hata yaptım o konuda. Özür diliyorum o konu için.”

Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya ‘da Muharrem İnce’nin bu açıklamasına Tweet atarak şöyle yanıt verdi:

“Kamuoyuna zorunlu açıklama 1- Seçim gecesi canlı yayındayım. Saatler 00.37 olmuş. Herkes konuşmuş, İnce susuyor. Kayıp. Herkes merak ediyor ‘nerede’ diye…

2- İnce’ye yazdım, ‘neredesiniz? Ne diyeceksiniz?’ Yanıtı şu oldu; “Adam kazandı” Elbette bunun haber değeri var… Erdoğan ve Bahçeli konuşmuş. Herkes İnce’nin ne diyeceğini merak ediyor. Bu haberdir. Seçimin sonucunu 00.37’de kabul etmiş. Haber değil mi?

Ayrıca hemen hemen aynı dakikalarda İnce gibi Bülent Tezcan da canlı yayında birbirine çok yakın açıklama yapıp, sağduyu çağrısında bulundular.

Seçim gecesi saat gece yarısını geçmiş, ortalıkta türlü dedikodular var. Bir Cumhurbaşkanı adayının seçim sonucunu kabul etmesi haber değil midir? Bunu kim iddia edebilir.

Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İnce şunu yapmalıydı: çıkıp kameraların karşısında da konuşmalı ve mesajını vermeliydi. Bana mesajı verdikten sonra da pekala bunu yapabilirdi. O kadar bekledi, sustu, kayboldu. Kabahati şimdi niye başkasında arıyorsun.”

Muharrem İnce ise Küçükkaya’nın bu mesajlarına henüz bir yanıt vermedi.

Şimdi gelelim günün sorusuna:

Muharrem İnce mi, İsmail Küçükkaya mı haklı?