İnce istiyor ama aday olması zor!

Muharrem İnce, yerel seçimde CHP’nin İstanbul belediye başkan adayı olmayı tutku derecesinde istiyor ama bunun gerçekleşmesi hiç de kolay değil.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından kendisini devirmeye çalışan İnce’ye yeni bir şans tanıması siyasetin gerçeklerine pek uygun düşmüyor.

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CHP kulislerine hakim olan gazeteci dostların söylediğine göre, İnce’ye yerel seçimde ya hiç görev verilmez ya da en fazla “Yalova belediye başkan adayı olmak ister misin” diye sorulur.

“Vakitsiz öten horoz kesilir” sözünü galiba bir kez daha haklı çıkarıyor İnce.

Keşke cumhurbaşkanı adayı olarak yaptığı primi daha sonraki hamlelerle boşa çıkarmasa, daha itidalli bir politika izlemeyi başarabilseydi.

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“CHP’nin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehir belediye başkan adayları kim olacak” sorusu sıklıkla soruluyor şu günlerde.

Partinin içine bakıldığında toplumun tümünü kucaklayacak adayların çıkması zor görünüyor.

CHP’nin dışarıya açılması, partili olmayan ama toplumda saygınlıkları bulunan isimlere yönelmesi gerekiyor.

Nasıl ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi ağırlıkla Ak Partili olmayanlar arasından kurdu, CHP’nin de benzer bir uygulamayı yerel seçim adaylarını belirlerken yapması doğru olur.

CHP, saygın bilim insanları, iş dünyasının başarılı aktörleri ve sivil toplum kuruluşlarının dinamik yöneticilerinden yerel seçim adayları bulma konusunu ciddi biçimde düşünmelidir.

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15 yıldır bütün seçimleri kaybetmenin analizi iyi yapılmalı ve buradan hareketle yeni bir yol haritası çizilmelidir.

Aksi takdirde yerel seçimin ertesi günü CHP’lileri bekleyen yine yoğun bir hayal kırıklığı olacaktır.