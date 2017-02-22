Ege’de ne oluyor..? Yıllar önce nokta konulan Kardak kayalıkları konusu, neden “her an patlayabilecek bir bomba” haline dönüştü..?

Beyin yakan sorular bunlar…

Türkiye; yanlış politikalar sonucu, Ortadoğu bataklığına boğazına kadar batmış ve bu yetmiyormuş gibi, iki kampa ayrılarak gidilen bir referandumun arifesinde… Yunanistan ise ekonomisi iflas etmiş ve ancak AB’nin yardım paketleriyle ayakta durabilen bir ülke konumunda…

Bu durumda Ege’de meydana gelecek bir sıcak çatışma, iki taraf için de felaket demek…

Peki, nasıl oluyor da bu gerilim hemen her gün sürüyor…

Örneğin önceki akşam, Kardak kayalıkları çevresinde Türkiye ile Yunanistan savaş gemileri karı karşıya geldi… Bir müddet yan yana seyreden savaş gemilerini, araya giren Türk Sahil Güvenlik botu ayırdı…

Emperyalist güçlerin Türkiye ilgili hedefleri tarih boyu hiç değişmedi… Mecburen “dost gibi” göründüler ama, yalnızca uygun zamanı bekliyorlardı. Bu arada küçük denemeler de yapıyorlardı tabii ki…

Darbeler tarihimize baktığımızda, “27 Mayıs dışında” gerçekleşmiş olanların arkasında durduklarını; teşebbüs halinde kalanlarını da engellemeye çalıştıklarını görürüz…

Atatürk’ü hiç sevmedikleri halde “seviyor gibi” görünmelerini ve bir taraftan da “Atatürk düşmanlarına destek olmalarını” unutmamak gerek…

İstedikleri ortamı, “bizim çocuklar” diye tanımladıklarının yaptığı 12 Eylül darbesi ile buldular… Atatürk Türkiyesi’ni yıkacak “ılımlı İslam” projesi hayata geçirilmiş oldu. Devlet’in deneyimli kadrolarının tasfiyesine başlandı ve son vuruş için zemin hazırlandı… Türkiye’yi Ortadoğu bataklığına çekmekti bu…

Ege’de yaşanan krizin figüranı konumundaki Yunanistan’ı da kafalarına takmıyor emperyalistler… 1919’da dolduruşa getirerek Anadolu’yu işgale teşvik ettikleri Yunan ordusu İzmir’de denize dökülürken, kıllarını bile kıpırdatmayanlar da onlardı…

Çünkü onlara göre yüzyıllar boyu birlikte yaşayan Türk ve Yunan halklarıydı söz konusu olan… Yaşam tarzları, mutfaklarına kadar aynıydı… Yalnızca dinleri farklıydı ve bu emperyalist açıdan bulunmaz bir nimetti… Gerektiğinde onları kışkırtmak yeterdi…

Yunanistan’ın halen AB üyesi olması da sorun değil… Hatta halen üçüncüsü söz konusu olan milyarlarca Avro’luk yardım paketlerini düşününce, ellerini cebine somak zorunda kalanların bir an önce Yunanistan’dan kurtulmak istedikleri kuşkusuz…

Emperyalizm, bir taşta iki kuş vurmaya hazırlanıyor… Güneydoğu’sunda savaşa bulaşmış Türkiye’yi Batı’sında savaşa sokmak, kuşlardan biri… İkinci kuş ise çok masraflı hale gelen Yunanistan’dan kurtulmak…

Üstelik NATO’nun geleceği konusunun ABD Başkanı Trump tarafından ısrarla gündemde tutulan bir zamanda, üçüncü bir kuş da vurulabilir… O da, iki üyenin birbiriyle savaştığı gerekçesi ile NATO’nun tarihe karışması olur..!

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