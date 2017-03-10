“Ne istediler de vermedik?” çıkışı, şimdi unutturulmaya çalışılıyor…

Nereye, hangi kuruma el atılsa FETÖCÜ fışkırmaya başlayınca; mecburen böyle oldu… Bu; “yerine getirilen istekler” konusunda ipin ucunun kaçtığının üstünü örtme çabasından başka bir şey değil…

Dünkü gazetelerde yayınlanan haberler, ipin ucunun nerelere kadar ulaştığını açıkça gösteriyor…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında ASELSAN’da halen aktif görevde olan 30 kişinin de bulunduğu 84 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Savcının 6 aylık çalışmasının ardından dün sabah operasyon için düğmeye basıldığı anlaşıldı.

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Samsun’da eş zamanlı 84 adrese operasyon düzenledi. Silahlı terör örgütü yönetmek veya üyesi olmak suçlarından hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden ilk aşamada 53’ü gözaltına alındı…

Sonra Bodrum merkezli bir operasyonun başlatıldığını okuduk gazetelerden… Bu da şaşırtıcı bir haber olarak dikkatleri çekti tabii. Öyle ya; yaşam tarzı açısından, bu kadar farklı olan Bodrum’a da mı yerleşebilmişti FETÖCÜ’ler..? Bu da mı “karşılanan istekler” arasındaydı..?

Bu sorular, doğal olarak başka bir soruyu getiriyor akıllara… Peki, bu isteyen ve alan FETÖCÜ’ler siyasi partilere, özellikle de iktidar partisine sızmadılar mı hiç..?

Çeşitli spekülasyonlara açık bir soru bu… Mantık, “elbette ki sızdılar” diyor… Olmamış gibi yapılmasının nedeni ise önümüzdeki referandumu kazasız belasız atlatabilme planları…

Hedeflenen yeni sistemin uygulamaya hemen konulmayacak olmasının da, bu nedenle planladığı öne sürülüyor… Böylece parti içindeki FETÖCÜ’lerin kendilerini güvende hissederek, daha “asarının TBMM’de görüşülmesi” döneminden başlayarak destekleri sağlanmış oluyor…

Yine dünkü gazetelerde yer alan “Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında el konulan ve TMSF’ye devredilen 34 şirketin yönetimine, Fetullah Gülen’i Pensilvanya’da ziyaret eden AKP Adana eski Milletvekili Fatoş Gürkan atandı.” haberine de, bu mantıkla bakmak gerek…

Amaç, kendilerini güvende hisseden FETÖ sempatizanlarının “Evet” oyu vermesini sağlamak… Parti içi FETÖCÜ temizliğinin bundan hemen sonra başlaması kesin bu arada… Yoksa siz amaçladığı gücü eline geçiren bir yönetimin, düşmanlarını affedeceğini mi sanmıştınız..?

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