Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olduğunda, seçim nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, kendisini böyle önemli bir göreve aday gösteren Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına genel başkan adayı olarak asla çıkmayacağını, böyle bir vefasızlığı kesinlikle yapmayacağını söylemişti.

Ama şimdi çok farklı bir noktaya geldiği görülüyor.

Kılıçdaroğlu’na, “Siz onursal başkan olun, ben genel başkan olayım. Aksi takdirde işi örgüt çözer” diyerek adeta ültimatom vermiş.

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Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlığında başarılı olamadı.

Bu bir gerçek.

Buna rağmen Muharrem İnce’nin çıkışı şık değil, centilmenliğe aykırı, vefayla ilgisi yok.

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Şimdi CHP fena halde karışacak. Milletvekilleri, yerel yönetimler, delegeler, parti üyeleri ikiye bölünecek.

Bir grup Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alırken diğer grup yola İnce’yle devam etmek isteyecek.Yerel seçime aylar kala ana muhalefet partisinde başlayan böyle bir iç çatışma taraflara hayır getirmez.

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Siyasette zamanlama çok önemlidir.

Erken hamle de, geç kalan hamle de istenen sonucun alınmasını engeller.

İnce çok erken hareket ederek kendisini vefasız, sözünde durmayan, güvenilmez biri konumuna sokarken Kılıçdaroğlu’nu arkadan vurulmuş mağdur genel başkan yaptı.

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Kim bilir, İnce belki de ekonomideki kötüye gidiş nedeniyle yerel seçimlerde CHP’li adayların başarılı olmasından, bunun da Kılıçdaroğlu’na yarayacağından korkmuş, genel başkanlığa yerel seçim öncesinde oturmak istemiştir.