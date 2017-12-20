İnancımıza yakışır camiler inşa ediliyor

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mutlu Mahallesi’nde Huzur Cami’nin temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Akgül, “Mamak’ta inancımıza yakışır camiler inşa ediliyor. Ancak sadece inşa etmek yeterli değil. Camilerimizi doldurmak ve inancımızı gelecek kuşaklara aktarmak gerekiyor” dedi. Törene AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, Mamak Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Erdal Ak, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende camilerin adeta bu topraklara vurulmuş bir mühür olduğunu dile getiren AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer; “Nasıl ki geçmişten günümüze Selçuklu, Osmanlı Mimarileri camilerimizde hayat bulduysa, bugünde Cumhuriyet’in mimarileri camilerimizde hayat buluyor” dedi. 4.000 m² inşaat alanına sahip Huzur Cami’sinde aynı anda 750 kişi namaz kılabilecek. Camide, kapalı otopark, diyanet fuar alanı, bay-bayan çok amaçlı salonu, kız-erkek kuran kursu bulunacak.