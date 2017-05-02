Yüksek maaş… “Kıyak” emeklilik… Devletçe özel oda, danışman ve sekreter tahsisi… Yılda iki maaş tutarında benzin ve telefon haberleşmesi desteği… Ailesiyle birlikte tüm sağlık harcamalarının son kuruşuna kadar ödenmesi…

Lüks Meclis Lokantası’nda ucuz yemek… Dostluk heyetleri vasıtasıyla sık sık yurt dışına “araştırma ve inceleme” gezilerine çıkılması…

Milletvekillerinin haklarından sadece bazıları bunlar…

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Hemen belirtelim ki, milletvekillerine büyük maddi imkanlar getirilmesi sağlıklı bir demokrasinin işlemesinin önünde önemli bir engeldir.

Milletvekili seçilenler elde ettikleri olağanüstü imkanları kaçırmamak için parti liderlerine kayıtsız şartsız teslim olmakta, onların sözünden kesinlikle çıkmamaktadır. Artık milletvekilleri için en önemli şey ülkenin ve halkın çıkarlarını Meclis’te savunmak değil, gelecek seçimde tekrar seçilebilmektir.

Benim önerim şudur:

Milletvekilleri maaş almamalı, bu görevi fahri olarak sürdürmelidir.

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“Böyle şey mi olur” diyenlere göstereceğim örnek, ilk Meclis’tir.

İlk Meclis üyeleri uzun süre tek kuruş maaş almadan, han odalarında topluca kalarak, ilkokullardan getirilen tahta sıralarda oturarak, bir kahvehaneden ödünç alınan gaz lambasının ışığında çalışarak görev yapmış ve Kurtuluş Savaşı’nı böyle kazanmışlardır.

Atatürk Araştırma Merkezi’nin düzenlediği Uluslararası Atatürk Sempozyumu’nda Refik Turan’ın sunduğu “İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Girenlerin Özellikleri “ başlıklı bildirideki şu satırlar çok manidardır:

“Milletvekilleri Ankara’ya büyük güçlüklerle gelebilmişlerdi. Şavşat halkından topladığı 75 lira ile yola çıkarak Samsun’a 8 günde gelen Batum Milletvekili A.Fevzi Erdem, buradan 4 milletvekili ile bir at arabası kiralayarak Ankara’ya ulaştı.

Ankara’ya atları ile gelen milletvekilleri çoktu. Pek çoğunun yatacak yeri yoktu. İlk milletvekilleri aylarca devletten para almadılar. 8 ay ücretsiz çalıştılar. Bir yıl sonra 100 lira olan maaşlarının yüzde 20’sini bütçe açığını kapatmak için yine devlete verdiler.”

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Bazı görevler para için değil, şerefi için, prestiji için yapılır. Milletvekilliği de böyle görevlerdendir…

Meclis’in ve milletvekilliğinin eski saygınlığına kavuşması için milletvekillerine yeni haklar verilmesi değil, onların elindeki tüm maddi hakların geri alınması zorunludur.

Türkiye, fahri milletvekilliği konusunu tartışmaya başlamalıdır…

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